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В Украине стартовал сезон продаж местной черешни нового урожая
Украинские садоводы приступили к продаже черешни нового урожая. Несмотря на весенние заморозки и неблагоприятные погодные условия, сезон черешни стартовал без опозданий.
Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.
На сегодняшний день местные хозяйства предлагают черешню ранних сортов по цене 50-110 грн/кг ($1,23-2,72/кг). Однако, аналитики отмечают, что качество поступающей на рынок ранней продукции оценивается как невысокое из-за мелкого размера ягод.
Большинство садоводов планируют пересмотреть цены на раннюю черешню в сторону понижения после поступления на рынок ягод большего калибра от более поздних сортов.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Аналитики отмечают, что, несмотря на сложные погодные условия, отечественные производители смогли не отставать от традиционных сроков старта сезона черешни и предложить потребителям ранний урожай любимой ягоды.
Для сравнения, годом ранее первые поставки черешни на рынок произошли примерно в эти же сроки, однако цены тогда были выше – от 85 грн/кг ($2,10/кг), что в среднем на 70% дороже, чем сейчас.
Напомним, в этом году сезон продаж украинской черешни стартовал почти на три недели раньше по сравнению с прошлым годом благодаря теплым погодным условиям, способствовавшим более быстрому созреванию урожая. На львовском рынке черешню начали продавать по 75-120 грн/кг, в Ужгороде –150 грн/кг.
Источник фото: ua.depositphotos.com