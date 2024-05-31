В Украине стартовал сезон продаж местной черешни нового урожая

Украинские садоводы приступили к продаже черешни нового урожая. Несмотря на весенние заморозки и неблагоприятные погодные условия, сезон черешни стартовал без опозданий.

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Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

На сегодняшний день местные хозяйства предлагают черешню ранних сортов по цене 50-110 грн/кг ($1,23-2,72/кг). Однако, аналитики отмечают, что качество поступающей на рынок ранней продукции оценивается как невысокое из-за мелкого размера ягод.

Большинство садоводов планируют пересмотреть цены на раннюю черешню в сторону понижения после поступления на рынок ягод большего калибра от более поздних сортов.

Аналитики отмечают, что, несмотря на сложные погодные условия, отечественные производители смогли не отставать от традиционных сроков старта сезона черешни и предложить потребителям ранний урожай любимой ягоды.

Для сравнения, годом ранее первые поставки черешни на рынок произошли примерно в эти же сроки, однако цены тогда были выше – от 85 грн/кг ($2,10/кг), что в среднем на 70% дороже, чем сейчас.

Напомним, в этом году сезон продаж украинской черешни стартовал почти на три недели раньше по сравнению с прошлым годом благодаря теплым погодным условиям, способствовавшим более быстрому созреванию урожая. На львовском рынке черешню начали продавать по 75-120 грн/кг, в Ужгороде –150 грн/кг.

Источник фото: ua.depositphotos.com