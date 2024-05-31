В Україні стартував сезон продажу місцевої черешні нового врожаю

Українські садівники розпочали продаж черешні нового врожаю. Незважаючи на весняні заморозки та несприятливі погодні умови, сезон черешні стартував без запізнень.

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Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

На сьогодні місцеві господарства пропонують черешню ранніх сортів за ціною 50-110 грн/кг ($1,23-2,72/кг). Проте, аналітики зазначають, що якість ранньої продукції, яка надходить на ринок, оцінюється як невисока через дрібний розмір ягід.

Більшість садівників планують переглянути ціни на ранню черешню в бік зниження після надходження на ринок ягід більшого калібру від пізніших сортів.

Аналітики зазначають, що незважаючи на складні погодні умови, вітчизняні виробники змогли не відставати від традиційних строків старту сезону черешні та запропонувати споживачам ранній урожай улюбленої ягоди.

Для порівняння, роком раніше перші поставки черешні на ринок відбулися приблизно в ці ж строки, проте ціни тоді були вищими - від 85 грн/кг ($2,10/кг), що в середньому на 70% дорожче, ніж зараз.

Нагадаємо, цьогоріч сезон продажів української черешні стартував майже на три тижні раніше порівняно з минулим роком завдяки теплим погодним умовам, які сприяли швидшому дозріванню врожаю. На львівському ринку черешню почали продавати по 75-120 грн/кг, в Ужгороді -150 грн/кг.

Джерело фото: ua.depositphotos.com