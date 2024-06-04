Ціни на полуницю на 20% вищі, ніж у минулому році: скільки коштує ягода та коли робити запаси на зиму

На українському ринку зберігається тенденція зниження цін на полуницю. Нині ягоду пропонують до продажу у діапазоні 40-70 грн/кг, що в середньому на 31% дешевше, ніж минулого тижня. Можна очікувати, що ціни будуть далі знижуватися протягом червня, досягаючи свого мінімуму на початку сезону консервації, що є сприятливим часом для закупівлі ягід для зимових запасів.

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Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Зазначається, що знижувати ціни в даному сегменті виробники змушені через стрімке збільшення пропозиції полуниці в місцевих господарствах, тоді як попит на цю продукцію залишається досить стриманим.

При цьому більшість операторів ринку нарікають на досить великий відсоток некондиційної ягоди цього сезону.

Які ціни на полуницю

За даними аналітиків, різке зростання пропозиції полуниці призвело до зниження середніх оптових цін.

Якщо ще наприкінці минулого робочого тижня полуницю можна було продати по 60-100 грн/кг, то нині ціни знизилися до 40-70 грн/кг, що в середньому на 31% дешевше.

При цьому фермери готові знижувати ціну і охоче йдуть на поступки, тому що бачать, що кількість продавців полуниці зростає, як і пропозиція даної ягоди на ринку.

Аналітики зазначають, що навіть після здешевлення, вартість полуниці в Україні на сьогоднішній день в середньому на 20% вища, ніж на початку червня 2023 року.

"При цьому ключові гравці ринку не відкидають подальшого здешевлення в даному сегменті вже з наступного тижня. Свою думку вони аргументують тим, що пропозиція на ринку продовжує зростати, а ось якість пропонованої ягоди не завжди влаштовує споживачів", - підкреслюють аналітики.

Коли закуповувати ягоди для зимових запасів

Нині на гуртовому ринку «Шувар» у Львові полуниця коштує 60-65 грн за кг, повідомляє пресслужба ринку.

Незважаючи на те, що цьогорічні весняні заморозки дещо пошкодили частину врожаю, очікується, що ціни будуть дуже близькими до минулорічних​.

Можна очікувати, що ціни будуть далі знижуватися протягом червня, досягаючи свого мінімуму на початку сезону консервації, що є сприятливим часом для закупівлі ягід для зимових запасів,

Щодо сезону консервації, він зазвичай починається наприкінці червня та на початку липня, коли ціни на полуницю та інші сезонні ягоди досягають свого мінімуму. Минулого року ціни почали знижуватися вже у середині червня, і схожа ситуація очікується цьогоріч.