Британия предлагает охотится на танкеры, нелегально перевозящие российскую нефть

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что нужно "охотиться" на танкеры, незаконно перевозящие по миру российскую нефть.

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Об этом он рассказал изданию Corriere della Sera.

Глава британского МИД подчеркнул, что Великобритания тесно сотрудничает с европейскими странами, в частности, в вопросах введения санкций против российских компаний и лиц, помогающих РФ поддерживать войну в Украине.

"Мы также будем охотиться на теневой флот, который нелегально перевозит российскую нефть по всему миру: всякий раз, когда они будут приближаться к итальянскому порту, я хочу быть уверен, что они будут заблокированы. Мы покажем Путину, что мы полностью поддерживаем Украину: мы будем охотиться за деньгами, за нефтью, мы остановим газ, мы остановим корабли, мы сделаем все возможное, чтобы остановить российскую военную машину и показать Путину бессмысленность его действий», – подчеркнул Кэмерон.

Напомним, Европейский Союз предлагает ввести санкции против ведущей российской судоходной компании "Совкомфлот", чтобы ограничить возможности РФ финансировать войну.

ЕС обдумывает данное решение, ведь США в феврале 2024 года уже ввели санкции против "Совкомфлота" и 14 нефтяных танкеров, связанных с этой компанией, для сокращения объемов продаж российской нефти.

Государственная компания "Совкомфлот" – крупнейшая судоходная компания России. Она является одной из ключевых компаний, помогающих транспортировать российскую нефть в условиях западных ограничений, наложенных на РФ после ее вторжения в Украину в 2022 году.

РФ скрывает танкеры теневого флота в Габоне

По подсчетам судового брокера Clarksons, количество судов, зарегистрированных в расположенном на западном побережье Африки экваториальном государстве, выросло в шесть раз после начала развязанной Россией войны против Украины. Таким образом, Габон стал вторым в Африке по этому показателю. Особо заметный рост произошел с прошлого года, когда России пришлось прятать танкеры от санкций США, пишет The Moscow Times.

С октября 2023 года Вашингтон ввел меры против почти 40 судов, нарушающих установленное западными странами требование о ценовом потолке для российской нефти $60 за баррель. В рамках этой кампании под санкции попал 21 танкер российского "Совкомфлота", а в феврале 2024 г. – и сама компания.

Среди судов, перерегистрировавшихся в Габоне, – 50 танкеров "Совкомфлота", ранее плававших под либерийским флагом.

Всего в реестре Габона сейчас более 100 кораблей. Из них более 70, по оценке Lloyd's List Intelligence, имеют непонятных владельцев и составляют часть теневого флота танкеров, которые используются для операций с подпадающей под санкции нефтью.

Санкции США против российских танкеров оказались эффективными: почти все суда простаивают уже несколько месяцев

Как отмечается, десятки российских танкеров простаивают, когда США ужесточили санкции против "теневого флота" РФ, который используется для перевозки нефти. Также танкеры государственного российского "Совкомфлота" перестали принимать все индийские нефтепереработчики.

Хотя на этом этапе не ожидается резкого сокращения поставок, вопрос состоит в том, как далеко западные регуляторы зайдут в закручивании гаек.

"Мы точно наблюдаем усиление санкционного давления США как на российскую сырую нефть, так и на экспорт", - сказал Грег Брю, аналитик Eurasia Group в Нью-Йорке.