США ужесточили ограничения касательно российской нефти

20 декабря Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) продолжило усиливать ограничения цен на российскую нефть, направленные против судовладельцев и судов, причастных к транспортировке российской сырой нефти сверх лимита.

Об этом сообщает Министерство финансов США.

OFAC назначает управляющего судном, принадлежащего правительству России, а также нескольких малоизвестных нефтетрейдеров, ставших частыми участниками морской транспортировки нефти российского происхождения после введения верхнего предела цены.

Согласно сообщению, OFAC обновил введение политики ограничения цен на сырую нефть и нефтепродукты происхождения из Российской Федерации. Сегодняшние действия соответствуют обязательствам, взятым лидерами "Большой семи" (G7) 6 декабря 2023 года, по более строгому соблюдению и обеспечению выполнения политики ограничения цен на российскую нефть, в частности путем наложения санкций на тех, кто участвует в обманчивых действиях, и путем обновление соответствия правилам и нормам, если это необходимо.

«Сегодняшние назначения демонстрируют нашу приверженность соблюдению принципов политики ограничения цен, которая способствует достижению целей поддержки стабильных энергетических рынков, одновременно уменьшая доходы России для финансирования ее войны против Украины. с последствиями", — сказал замминистра финансов Уолли Адейемо.

Также США наложили санкции на компанию-судовладельца SUN Ship Management, зарегистрированную в Объединенных Арабских Эмиратах, принадлежащую подсанкционному российскому государственному оператору флота "Совкомфлот".

Под ограничения попали и три подпольных трейдера российской нефти, которые позволяли РФ обходить "потолок цен" из Гонконга и ОАЭ.

Отмечается, что ограничение цены предназначено для поддержки надежных поставок сырой нефти и нефтепродуктов на мировой рынок, одновременно уменьшая доходы, получаемые Российской Федерацией от нефти после того, как ее собственная война против Украины раздула мировые цены на энергоносители.

Напомним, в декабре 2022 года G7, Европейский Союз и Австралия. начали ограничивать цену на нефть, поставляемую морским транспортом из России. "Потолок" установили на уровне 60 долларов за баррель.

Financial Times отмечало, что России удалось избежать ограничений на большей части нефтяного экспорта. В частности, в августе 2023 г. почти 75% всех морских поставок российской сырой нефти проходили без западного страхования, которое используется для ограничения цены на топливо из страны-агрессорки.

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