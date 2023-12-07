Цена на российскую нефть впервые с июля опустилась ниже "потолка" G7

Из-за падения цен на нефтяных рынках стоимость ведущей российской нефти марки Urals впервые с июля упала ниже лимита, установленного "Большой семеркой". Об этом пишет Bloomberg.

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Отмечается, что цена на Urals из балтийского порта Приморск снизилась до 56,15 долларов за баррель, а из порта Новороссийск в Черном море - до 56,55 долларов за баррель.

С июля вся основная российская нефть торговалась выше 60 долларов. При этом разница между экспортной и импортной ценами увеличилась, что свидетельствует о том, что большая часть торговли российской нефтью переходит в руки посредников и транспортных фирм, которые зачастую остаются анонимными.

Почему падают цены на нефть?

Снижение цен на топливо происходит, несмотря на недавнее обещание стран ОПЕК+, среди которых и Россия, сократить добычу в первом квартале 2024 года. Такая тенденция потянула вниз и цену на Urals, торгующуюся с дисконтом.

Как указывал главный аналитик OANDA Крейг Эрлам, вероятно, трейдеры либо не верят в то, что страны ОПЕК+ будут соблюдать согласованные условия, либо не считают сокращение добычи достаточным.

Кроме того, эксперты обращают внимание на признаки раскола внутри альянса. Аналитик Saxo Capital Markets Чару Чанана предполагала, что трейдеры, вероятно, будут сохранять осторожность ввиду разногласий в ОПЕК и роста добычи в странах, не входящих в альянс.

Санкции против России: "потолок" для нефти

В декабре 2022 года G7, Европейский Союз и Австралия начали ограничивать цену на нефть, поставляемую морским транспортом из России. "Потолок" установили на уровне 60 долларов за баррель.

В Министерстве финансов США тогда отмечали, что такой шаг должен ограничить доходы, которые Россия получает для финансирования войны против Украины, и одновременно сохранить надежные поставки нефти на мировые рынки.

А в украинском правительстве выступали за уменьшение лимита до 45 или даже до 30 долларов за баррель.

По данным CREA (Центра исследований энергетики и чистого воздуха), Россия в течение года после введения "потолка цен" на нефть недополучила около 34 млрд евро, что снизило ее доходы от экспорта этого топлива на 14%. Однако страна-агрессор продавала нефть выше максимальной цены, одновременно увеличивая объемы экспорта покупателям, не вводящим санкции.

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