Ціна на російську нафту вперше з липня опустилася нижче "стелі" G7

Через падіння цін на нафтових ринках вартість провідної російської нафти марки Urals вперше з липня впала нижче ліміту, встановленого "Великою сімкою". Про це пише Bloomberg.

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Зазначається, що ціна на Urals з балтійського порту Приморськ знизилася до 56,15 доларів за барель, а з порту Новоросійськ у Чорному морі – до 56,55 доларів за барель.

Із липня вся основна російська нафта торгувалася вище 60 доларів. При цьому різниця між експортною та імпортною цінами збільшилася, що свідчить про те, що більша частина торгівлі російською нафтою переходить до рук посередників і транспортних фірм, які часто залишаються анонімними.

Чому падають ціни на нафту?

Зниження цін на паливо відбувається попри нещодавню обіцянку країн ОПЕК+, серед яких і Росія, скоротити видобуток у першому кварталі 2024 року. Така тенденція потягнула вниз і ціну на Urals, яка торгується з дисконтом.

Як вказував головний аналітик OANDA Крейг Ерлам, імовірно, трейдери або не вірять у те, що країни ОПЕК+ дотримуватимуться узгоджених умов, або не вважають скорочення видобутку достатнім.

Крім того, експерти звертають увагу на ознаки розколу всередині альянсу. Аналітикиня Saxo Capital Markets Чару Чанана припускала, що трейдери, ймовірно, зберігатимуть обережність з огляду на розбіжності в ОПЕК і зростання видобутку в країнах, які не входять до альянсу.

Санкції проти Росії: "стеля" для нафти

У грудні 2022 року G7, Європейський Союз та Австралія почали обмежувати ціну на нафту, яка постачається морським транспортом з Росії. "Стелю" встановили на рівні 60 доларів за барель.

У Міністерстві фінансів США тоді зазначали, що такий крок має обмежити доходи, які Росія отримує для фінансування війни проти Україні, й одночасно зберегти надійне постачання нафти на світові ринки.

А в українському уряді виступали за зменшення ліміту до 45 чи навіть до 30 доларів за барель.

За даними CREA (Центру досліджень енергетики та чистого повітря), Росія протягом року після введення "стелі цін" на нафту недоотримала близько 34 млрд євро, що знизило її доходи від експорту цього палива на 14%. Однак країна-агресорка продавала нафту вище максимальної ціни, одночасно збільшуючи обсяги експорту покупцям, які не вводять санкції.

Джерело фото: ua.depositphotos.com