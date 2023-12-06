Санкції не діють. Дохід Москви від експорту нафти більший, ніж до вторгнення в Україну

Щомісячний дохід Москви від експорту нафти зараз більший, ніж до початку повномасштабної війни проти України, що підкреслює неспроможність західних санкцій стримати експорт і обмежити бюджет РФ, пише Bloomberg.

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

Санкції, які були введені союзниками України для скорочення фінансування військового нападу Кремля на Україну, включають ліміт ціни на російську морську нафту в 60 доларів за барель, що на 24 долари нижче середньоринкової ціни за останні 12 місяців.

Проте, це не лише не "вдарило по кишені" Росії, а навпаки – сприяло прибутковому бізнесу для десятків торговців і судноплавних компаній, яких важко відстежити.

Відповідно до даних торгівлі, зібраних Bloomberg, близько 11 мільярдів нафтодоларів щорічно "випаровуються" між моментом, коли нафта покине Росію, до моменту, коли вона досягне покупців.

Видання зазначає, що обмеження ціни було структуровано таким чином, щоб компанії з країн "Великої сімки" не могли надавати Росії такі послуги, як доставка та страхування, коли нафта продавалася за ціною понад 60 доларів. У той же час Європейський Союз заборонив майже весь імпорт нафти з Росії, яка до того моменту була головним постачальником блоку.

Санкції були задумані як спосіб обмежити доходи Росії від нафти, не викликаючи стрибка світових цін на енергоносії, але це майже не дало ефекту, оскільки Москва переорієнтувалася на ринки Китаю та Індії.

"Тіньовий флот і альтернативи західному морському страхуванню не є новими. Іран використовує їх роками. Тепер, коли такий великий виробник, як Росія, використовує їх, вони стали більш масовими. За відсутності узгоджених дій, щоб зробити використання цих нестандартних альтернатив західним послугам дорожчим, вони зростатимуть і стануть структурною особливістю світової торгівлі нафтою", – сказав Едді Фішман, старший науковий співробітник Центру глобальної енергетичної політики Колумбійського університету, який брав участь у формуванні попередніх санкцій США проти Ірану та Росії.

Міжнародна морська організація, яка нещодавно вигнала Росію із складу своєї ради заявила в середу, що незаконна діяльність тіньового флоту нафтових танкерів викликає серйозне занепокоєння для екологічної безпеки, і закликала до глобальних обмежень та звернулася до країн-членів із закликом запобігти незаконним операціям тіньового флоту в морському секторі, оскільки цього року ним було перевезено близько 45% російської нафти.

Як РФ обходить санкції

Доходи від продажу газу, сирої нафти та продуктів її переробки є основним джерелом наповнення російського бюджету. Загалом залежність бюджету РФ від нафтогазових доходів за підрахунками російських ЗМІ складає понад 50%. Тому від ефективності нафтогазових санкцій проти Росії напряму залежить здатність Кремля вести агресивну війну в Україні.

Financial Times зазначало, що Росії вдалося уникнути обмежень на більшу частину нафтового експорту. Зокрема, в серпні 2023 року майже 75% всіх морських поставок російської сирої нафти проходили без західного страхування, яке використовується для обмеження ціни на паливо з країни-агресорки.

Готуючись до санкцій, росіяни сформували тіньовий флот зі старих танкерів, а також диверсифікували збут головним чином до азійських країн. Крім цього використовуючи тіньовий флот та схеми перевантаження сирої нафти у відкритому морі росіяни неодноразово порушували ембарго на поставки нафти в ЄС. Це дозволило Кремлю уникнути суттєвої втрати доходів від санкційних обмежень та зберегти здатність вести агресивну війну проти України.