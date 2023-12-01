Росію не переобрали до ради Міжнародної морської організації

1 грудня асамблея Міжнародної морської організації обрала новий склад Ради ММО на 2024–2025 роки і Росія туди не увійшла.

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Він вважає таке рішення цілком справедливим, адже саме Росія завдала найбільшої шкоди вільному судноплавству за останні десятиліття.

Щойно Асамблея Міжнародної морської організації обрала новий склад Ради ММО на 2024–2025 роки. Без Росії.



Справедливе рішення, адже ніхто не завдав більшої шкоди вільному судноплавству за останні десятиліття, ніж Росія.



Вдячний членам ММО за цей відповідальний крок. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 1, 2023

Рада ММО складається з 40 членів. Україна на членство в раді на 24/25 на роки, згідно з даними сайту Організації, не претендувала.

Додамо, що міжнародна морська організація (International Maritime Organization, IMO) є спеціалізованою установою ООН і її діяльність спрямована на скасування дискримінаційних дій, що зачіпають міжнародне торговельне судноплавство, а також прийняття норм (стандартів) по забезпеченню безпеки на морі і запобіганню забруднення з суден довкілля, в першу чергу, морського.

Нагадаємо, 15 листопада вперше в історії за час існування ЮНЕСКО Росія була виключена з Виконавчої ради організації.

Сергій Кислиця, постійний представник України в ООН додав, що нещодавно Москву вигнали з Міжнародного суду ООН за результатами виборів. Вперше з моменту його заснування представник РФ не пройшов до складу суду.

Окрім цього, 7 квітня 2022 року, Росію виключили із Ради ООН з прав людини (РПЛ ООН).