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Росію не переобрали до ради Міжнародної морської організації
1 грудня асамблея Міжнародної морської організації обрала новий склад Ради ММО на 2024–2025 роки і Росія туди не увійшла.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
Він вважає таке рішення цілком справедливим, адже саме Росія завдала найбільшої шкоди вільному судноплавству за останні десятиліття.
Рада ММО складається з 40 членів. Україна на членство в раді на 24/25 на роки, згідно з даними сайту Організації, не претендувала.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Додамо, що міжнародна морська організація (International Maritime Organization, IMO) є спеціалізованою установою ООН і її діяльність спрямована на скасування дискримінаційних дій, що зачіпають міжнародне торговельне судноплавство, а також прийняття норм (стандартів) по забезпеченню безпеки на морі і запобіганню забруднення з суден довкілля, в першу чергу, морського.
Нагадаємо, 15 листопада вперше в історії за час існування ЮНЕСКО Росія була виключена з Виконавчої ради організації.
Сергій Кислиця, постійний представник України в ООН додав, що нещодавно Москву вигнали з Міжнародного суду ООН за результатами виборів. Вперше з моменту його заснування представник РФ не пройшов до складу суду.
Окрім цього, 7 квітня 2022 року, Росію виключили із Ради ООН з прав людини (РПЛ ООН).