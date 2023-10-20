Росію виключили з глобальної групи фінансової розвідки

Росію відсторонили від участі в Егмонтській групі з глобальної фінансової розвідки, яка об’єднує понад 160 розвідувальних підрозділів з усього світу. Дана група створена для боротьби з фінансовими злочинами, відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та інших пов’язаних злочинів.

Про це пише Bloomberg.

Призупинення участі РФ у даній групі означає, що доступ Росії до цієї інформації буде обмежено.

Егмонтська група також допомагає впроваджувати політику боротьби з відмиванням грошей, яка була розроблена Групою розробки фінансових заходів (FATF) і яка встановлює глобальні стандарти боротьби з брудними грошима. Зазначається, що із FATF Росія була відсторонена ще раніше, після її вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Видання пише, що напередодні пленарного засідання FATF, запланованого на наступний тиждень, Україна та її союзники наполягають щоб Росію додали до чорного або сірого списків організації, оскільки вона продовжує порушувати стандарти FATF, зокрема імпортуючи зброю з Ірану та Північної Кореї та відкрито визнаючи, що вона надавала державне фінансування групі найманців Вагнера.

Зауважимо, що FATF - потужна світова структура, а її чорним списком прийнято називати перелік країн, які порушують міжнародні вимоги щодо боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму.

Віднесення країни до чорного списку FATF істотно впливає на її економічну та фінансову стійкість. У сірому списку знаходяться країни, які, з погляду FATF, недостатньо дотримуються вищевказаних стандартів.

Раніше Bloomberg повідомляв, що Кремль активно лобіював збереження свого членства в Егмонтській групі та блокував спроби застосувати подальші санкції проти Росії в FATF.

Через вторгнення в Україну, РФ виключили з багатьох міжнародних організацій. Серед них такі як Європейська мережа національних правозахисних установ (ENNHRI) та спортивні організації. Союз європейських футбольних асоціацій також офіційно усунув Росію від Ліги націй та єврокубків у сезоні 2022/23.

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