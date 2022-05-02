УЄФА відсторонив футбольні клуби Росії від участі у єврокубках у новому сезоні

Союз європейських футбольних асоціацій офіційно відсторонив Росію від Ліги націй та єврокубків у сезоні 2022/23.

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Про це йдеться на сайті УЄФА.

Згідно з рішенням виконавчого комітету УЄФА, російські футбольні клуби відсторонені від участі у єврокубках на сезон-2022/23 – Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій.

Жіноча збірна Росії не допущена до проведення чемпіонату Європи. Замість неї у фінальному турнірі у Великій Британії зіграє португальська команда. Команду знімуть із відбіркового турніру до Чемпіонату світу.

Крім цього, УЄФА вирішив присудити російським асоціаціям кількість балів, яка дорівнює найменшому коефіцієнту, набраному за останні п'ять сезонів: 4,333 бала для чоловічої асоціації та 1,750 для жіночої.

УЄФА також визнав заявку Росії на проведення чемпіонатів Європи 2028 та 2032 років неприйнятною.

Нагадаємо, 27 березня FIFA заборонила проводити в Росії міжнародні футбольні матчі та використати в іграх російські прапор та гімн.