Мадридський "Реал" передав на допомогу українським біженцям 1 млн євро

Найтитулованіший футбольний клуб Іспанії "Реал" (Мадрид) спільно з іншими міжнародними неурядовими організаціями пожертвує 1 млн євро на допомогу біженцям з України.

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Як повідомляє прес-служба футбольного клубу, допомога буде надана у рамках кампанії "Все з Україною", запущеної Фондом "Реал Мадрид" 5 березня.

За інформацією ФК "Реал", гроші будуть надіслані Червоному Хресту та УВКБ ООН, а також партнеру Фонду в Україні – громадській організації "Епіцентр для дітей" для підтримки біженців в Іспанії.

В адміністрації клубу зазначають, гуманітарну допомогу відправлять до Чернівців, Кривого Рогу та понад десяти Салезіанських місій у Львівській, Київській, Дніпропетровській, Житомирській областях та Одесі.

"Реал" працює з "Епіцентром для дітей" з 2018 року у семи соціальних спортивних школах у містах Тернопіль, Ірпінь, Хмельницький та Київ, і зараз ця програма охоплює 800 дітей.

"Кампанія Фонду "Реал Мадрид" "Все з Україною" продовжуватиметься доти, доки це необхідно, щоб забезпечити прямий канал пожертвувань, який допоможе задовольнити потреби переміщеного населення як в Україні, так і в прикордонних країнах, а також прийняти біженців в Іспанії", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українські компанії, що працюють у сфері високих технологій, передали $24,5 млн на підтримку України.

Окрім цього, IT-компанії підтримують волонтерські ініціативи.

Зокрема, айтішники організовують збирання грошей за кордоном, забезпечують загони територіальної оборони медикаментами, засобами захисту та комп'ютерним обладнанням, створюють онлайн-платформи для пошуку житла, допомоги армії, а також впроваджують інші гуманітарні та фінансові проєкти.