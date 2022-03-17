Мадридский "Реал" передал на помощь украинским беженцам 1 млн евро

Самый титулованный футбольный клуб Испании "Реал" (Мадрид) совместно с другими международными неправительственными организациями пожертвует 1 млн евро на помощь беженцам из Украины.

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Как сообщает пресс-служба футбольного клуба, помощь будет предоставлена в рамках кампании "Все с Украиной", запущенной Фондом "Реал Мадрид" 5 марта.

По информации ФК "Реал", деньги будут направлены Красному Кресту и УВКБ ООН, а также партнеру Фонда в Украине – общественной организации "Эпицентр для детей" для поддержки приема беженцев в Испании.

В администрации клуба отмечают, гуманитарную помощь отправят в Черновцы, Кривой Рог и более десяти Салезианским миссиям во Львовской, Киевской, Днепропетровской, Житомирской областях и Одессе.

"Реал" работает с "Эпицентром для детей" с 2018 года в семи социальных спортивных школах в городах Тернополь, Ирпень, Хмельницкий и Киев, и сейчас эта программа охватывает 800 детей.

"Кампания Фонда "Реал Мадрид" "Все с Украиной" будет продолжаться до тех пор, пока это необходимо, чтобы обеспечить прямой канал пожертвований, который поможет удовлетворить потребности перемещенного населения как в Украине, так и в приграничных странах, а также принять беженцев в Испании", – говорится в сообщении.

Напомним, украинские компании, работающие в сфере высоких технологий, передали $24,5 млн в поддержку Украины.

Кроме этого, IT-компании поддерживают волонтерские инициативы.

В частности, айтишники организовывают сбор денег за границей, снабжают отряды территориальной обороны медикаментами, средствами защиты и компьютерным оборудованием, создают онлайн-платформы для поиска жилья, помощи армии, а также внедряют другие гуманитарные и финансовые проекты.