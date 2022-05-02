УЕФА отстранил футбольные клубы России от участия в еврокубках в новом сезоне

Союз европейских футбольных ассоциаций официально отстранил Россию от Лиги наций и еврокубков в сезоне 2022/23.

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Об этом говорится на сайте УЕФА.

Согласно решению исполнительного комитета УЕФА, российские футбольные клубы отстранены от участия в еврокубках на сезон-2022/23 – Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.

Женская сборная России не допущена к проведению чемпионата Европы. Вместо нее в финальном турнире в Великобритании сыграет португальская команда. Команду снимут с отборочного турнира к Чемпионату мира.

Кроме этого, УЕФА решил присудить российским ассоциациям количество баллов, которое равно наименьшему коэффициенту, набранному за последние пять сезонов: 4,333 балла для мужской ассоциации и 1,750 для женской.

УЕФА также признал заявку России на проведение чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов неприемлемой.

Напомним, 27 марта FIFA запретила проводить в России международные футбольные матчи и использовать в играх российские флаг и гимн.