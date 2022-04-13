Росію та Білорусь виключили з Болонського процесу

Група супроводу Болонського процесу ухвалила рішення призупинити право представництва Російської Федерації та Республіки Білорусь у Болонському процесі.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет.

За його словами, РФ та Білорусь виключили також з робочих груп, всіх інших структур та робочої програми Європейського простору вищої освіти.

"Підставою для рішення стала відповідна заява, яку підписали 39 урядових, 6 консультативних членів Болонського процесу та представники Європейського реєстру із забезпечення якості вищої освіти", - написав Шкарлет.

Болонський процес – міжурядовий та міждержавний процес між європейськими країнами, спрямований на забезпечення сумісності стандартів та якості кваліфікацій вищої освіти.

Болонський процес названо на честь Болонського університету, де 1999 року міністри освіти 29 європейських країн підписали Болонську декларацію.

Цей процес створив Європейський простір вищої освіти відповідно до Лісабонської конвенції про визнання.

Україна приєдналася до Болонського процесу у 2005 році. Підписав Болонську декларацію від імені України ексміністр освіти Станіслав Ніколаєнко.

Раніше повідомлялося, що AACSB (Асоціація з розвитку університетських бізнес-шкіл), Business Graduates Association (Асоціація випускників бізнес-шкіл), AMBA (Асоціація MBA програм), EFMD (Глобальна мережа бізнес-шкіл, компаній та асоціацій, що займаються розвитком менеджменту) прийняли колективне рішення призупинити всю діяльність із членству та акредитації у російських установах.

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