Россию и Беларусь исключили из Болонского процесса

Группа сопровождения Болонского процесса приняла решение приостановить право представительства Российской Федерации и Республики Беларусь в Болонском процессе.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

По его словам, РФ и Беларусь исключили также из рабочих групп, всех других структур и рабочей программы Европейского пространства высшего образования.

"Основанием для решения стало соответствующее заявление, которое подписали 39 правительственных, 6 консультативных членов Болонского процесса и представители Европейского реестра по обеспечению качества высшего образования", – написал Шкарлет.

Болонский процесс – межправительственный и межгосударственный процесс между европейскими странами, направленный на обеспечение сопоставимости стандартов и качества квалификаций высшего образования.

Болонский процесс назван в честь Болонского университета, где в 1999 году министры образования 29 европейских стран подписали Болонскую декларацию.

Этот процесс создал Европейское пространство высшего образования в соответствии с Лиссабонской конвенцией о признании.

Украина присоединилась к Болонскому процессу в 2005 году. Подписал Болонскую декларацию от имени Украины экс-министр образования Станислав Николаенко.

Ранее сообщалось, что AACSB (Ассоциация по развитию университетских бизнес-школ), Business Graduates Association (Ассоциация выпускников бизнес-школ), AMBA (Ассоциация MBA программ), EFMD (Глобальная сеть бизнес-школ, компаний и ассоциаций, занимающихся развитием менеджмента) приняли коллективное решение приостановить всю деятельность по членству и аккредитации в российских учреждениях.

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