Молодежь с неподконтрольных территорий мало знает о льготах поступления в вузы — Костыря

Дети с неподконтрольных территорий, выпускники школ, практически не знают о льготе, которую они имеют, чтобы поступить в вуз.

Об этом в эфире телеканала Live заявила доктор политических наук, проректор Киевского национального университета культуры и искусств Инна Костыря.

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По ее словам, те дети с неподконтрольных территорий, которые все же собираются поступать в украинские вузы, сдают в большинстве ВНО, поскольку информация о льготах для них для поступления без конкурса и ВНО в украинские университеты не доходит до них, и вынуждены конкурировать со всеми остальными за возможность учиться бесплатно на бюджетных местах.

За молодежь надо бороться, отметила она, потому что молодежь — это будущее, и мы не должны давать оккупанту возможность воровать нашу молодежь и допускать, чтобы он там раздавал паспорта.

"Мы на этом примере видим, что мы недорабатываем на этом поприще, — все мы, в том числе и власть, которую мы выбрали", — резюмировала Инна Костыря.

Напомним, что дети с оккупированных территорий Крыма и Донбасса имеют право поступать в вузы без ВНО на бюджетные места по специально выделенным квотам для них.