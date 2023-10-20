Россию исключили из глобальной группы финансовой разведки

Россию отстранили от участия в Эгмонтской группе по глобальной финансовой разведке, объединяющей более 160 разведывательных подразделений со всего мира. Эта группа создана для борьбы с финансовыми преступлениями, отмыванием денег, финансированием терроризма и других связанных преступлений.

Об этом пишет Bloomberg.

Приостановка участия РФ в данной группе означает, что доступ России к этой информации будет ограничен.

Эгмонтская группа также помогает внедрять политику борьбы с отмыванием денег, разработанную Группой разработки финансовых мероприятий (FATF) и устанавливающую глобальные стандарты борьбы с грязными деньгами. Отмечается, что с FATF Россия была отстранена еще раньше после ее вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Издание пишет, что накануне пленарного заседания FATF, запланированного на следующую неделю, Украина и ее союзники настаивают, чтобы Россию добавили в черный или серый списки организации, поскольку она продолжает нарушать стандарты FATF, в частности импортируя оружие из Ирана и Северной Кореи и открыто признавая, что она предоставляла государственное финансирование группе наемников Вагнера.

Заметим, что FATF – мощная мировая структура, а ее черным списком принято называть перечень стран, нарушающих международные требования по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Отнесение страны к черному списку FATF оказывает существенное влияние на ее экономическую и финансовую устойчивость. В сером списке находятся страны, которые с точки зрения FATF недостаточно придерживаются вышеуказанных стандартов.

Ранее Bloomberg сообщал, что Кремль активно лоббировал сохранение своего членства в Эгмонтской группе и блокировал попытки применить дальнейшие санкции против России в FATF.

Из-за вторжения в Украину РФ исключили из многих международных организаций. Среди них такие как Европейская сеть национальных правозащитных учреждений (ENNHRI) и спортивные организации. Союз европейских футбольных ассоциаций также официально отстранил Россию от Лиги наций и еврокубков в сезоне 2022/23.

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