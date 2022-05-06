- Категория
- Общество
- Дата публикации
-
Россию и Беларусь исключили из Международной федерации тенниса
Международная федерация тенниса приостановила членство теннисных федераций России и Беларуси из-за военного вторжения в Украину.
Об этом сообщили в пресс-службе Федерации тенниса Украины.
"Перед голосованием было дано слово представителям федераций стран-агрессоров Якову Шатхину и Сергею Рутенко, которые в один голос заявили о своем категорическом несогласии с отстранением своих организаций. После этого исполнительный директор ФТУ Евгений Зукин изложил позицию нашей Федерации, которая заключается не только в отстранении федераций стран-агрессоров, но также в отстранении индивидуальных теннисистов", - говорится в сообщении.
В результате тайного голосования 80% делегатов поддержали исключения федераций Беларуси и РФ из состава ITF. 20% делегатов были против такого решения.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Таким образом, федерации тенниса России и Белоруссии окончательно отстранены. Вопрос отстранения индивидуальных атлетов будет обсуждаться в будущем.
Напомним, Союз европейских футбольных ассоциаций официально отстранил Россию от Лиги наций и еврокубков в сезоне 2022/23.