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Росію та Білорусь виключили з Міжнародної федерації тенісу
Міжнародна федерація тенісу призупинила членство тенісних федерацій Росії та Білорусі через воєнне вторгнення в Україну.
Про це повідомили у пресслужбі Федерації тенісу України.
"Перед голосуванням було дано слово представникам федерацій країн-агресорів Якову Шатхіну та Сергію Рутенку, які в один голос заявили про свою категоричну незгоду з усуненням своїх організацій. Після цього Виконавчий директор ФТУ Євген Зукін виклав позицію нашої Федерації, яка полягає не лише у відстороненні федерацій країн-агресорів, але також у відстороненні індивідуальних тенісистів", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок таємного голосування 80% делегатів підтримали виключення федерацій Білорусі та РФ зі складу ITF. 20% делегатів були проти такого рішення.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Таким чином, федерації тенісу Росії та Білорусії остаточно усунуто. Питання усунення індивідуальних атлетів обговорюватиметься у майбутньому.
Нагадаємо, Союз європейських футбольних асоціацій офіційно усунув Росію від Ліги націй та єврокубків у сезоні 2022/23.