Россию исключили из Европейской сети омбудсменов

Европейская сеть национальных правозащитных учреждений (ENNHRI) исключила из своего состава уполномоченного по правам человека в России. Как говорится в сообщении объединения, такое решение было принято 11 апреля на внеочередном заседании ее генеральной ассамблеи.

Члены ENNHRI заявили позицию, согласно которой российский институт омбудсмена не выполнил свои обязательства по членству в организации, поскольку не действовал в соответствии с целями ENNHRI или таким образом, который мог бы способствовать их достижению.

"ENNHRI стремится продвигать и защищать права человека по всей Европе и основополагающие ценности, которые вытекают из этого. Есть надежда, что будущие обстоятельства в итоге станут таковы, что российские национальное правозащитное учреждение сможет быть включено в сеть", - говорится в сообщении.

Напомним, что должность уполномоченного по правам человека в РФ уже почти семь лет - с 22 апреля 2016 года - занимает Татьяна Москалькова. Она участвовала и в упомянутом мероприятии во вторник, заявив еще до голосования о ее исключении о выходе из Европейской сети.

В свою очередь украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец, участвовавший в голосовании, подчеркнул, что исключение одного из членов этого объединения происходит впервые в его истории.

По его словам, Москалькова в своем выступлении перед членами ENNHRI "использовала нарративы российской пропаганды о биолабораториях США в Украине и вспоминала о нарушении прав человека во Франции во время протестов, что слышать от представителя страны-агрессора было очень странно", поскольку Россия не обращает внимания на нарушение прав человека с ее стороны.

"Россия убивает, обстреливает ракетами мирные города, пытает, разрушает дома, похищает украинских детей, удерживает в плену гражданское население и не соблюдает Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными. Россия проводит геноцид нашего народа и нарушает все нормы международного гуманитарного права и должна быть исключена из всех международных организаций. Мир видит правду и делает выводы", - написал он.

Лубинец также поблагодарил иностранных коллег, голосовавших за исключение из организации российского омбудсмена, "деятельность которого не соответствует цели существования института по правам человека в целом и использующего европейские платформы для выражения политических лозунгов из российской пропаганды".

Напомним при этом, что в январе Лубинец в течение трех дней встречался с Москальковой в Турции. Последняя, в частности, тогда признала наличие на территории России украинских детей, желающих вернуться домой. С тех пор отдельные случаи возвращения детей украинской стороне имели место, однако системной практики не наблюдается до сих пор. В конце марта, однако, Лубинец заявлял о наличии "сигналов" к этому.

В декабре он сообщал, что его офис верифицировал на то время пребывание на территории России более 12 тысяч украинских детей, из которых около 8,6 тысячи были вывезены туда принудительно. По информации же Национального информационного бюро на начало апреля, российской стороной было депортировано уже более 19,5 тысячи украинских детей.