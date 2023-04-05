Выступит в Гааге: Британия заблокировала трансляцию выступления в ООН уполномоченного по правам детей РФ

Британия заблокировала веб-трансляцию ООН неформального заседания Совета Безопасности по Украине в среду, на котором должна выступить российская уполномоченная по правам детей Мария Львова-Белова, которую Международный уголовный суд хочет арестовать по обвинению в военных преступлениях.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что встреча 5 апреля в ООН будет посвящена "эвакуации детей из зоны конфликта" и российская делегация пригласила на нее Львову-Белову.

Такие заседания не проводятся в зале Совета Безопасности и все 15 членов Совета должны согласиться, чтобы ООН транслировала их через Интернет.

"Ей не следует предоставлять платформу ООН для распространения дезинформации. Если госпожа Львова-Белова хочет рассказать о своих действиях, она может сделать это в Гааге", - сказал представитель британской миссии ООН в Нью-Йорке.

Москва не скрывает, что перевезла в Россию тысячи украинских детей, а представляет этот факт как гуманитарную акцию в защиту детей-сирот и детей, брошенных в зоне боевых действий.

"Отныне Россия будет блокировать трансляции в ООН всех подобных встреч, ссылаясь на "статью о цензуре Великобритании", - отметил заместитель посла России в ООН Дмитрий Полянский.

В прошлом месяце посол России в ООН Василий Небензя заявил журналистам, что неформальная встреча членов Совета безопасности, которая состоится в среду, была запланирована задолго до объявления МКС и не преследовала цели опровержения обвинений против Львовой-Беловой.

Дипломаты говорят, что онлайн-трансляции ООН блокируются редко. Однако в прошлом месяце Китай заблокировал веб-трансляцию ООН созванного США неофициального заседания Совбеза по нарушениям прав человека в Северной Корее.

Отметим, председательство в Совбезе ООН ежемесячно меняется поочередно между его членами. В апреле председательство перешло к России.

В прошлом месяце Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина и Львовой-Беловой, обвинив их в незаконной депортации детей из Украины и незаконном перемещении людей в Россию из Украины после российского вторжения 24 февраля 2022 года, что является военным преступлением.