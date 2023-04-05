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Виступить в Гаазі: Британія заблокувала трансляцію виступу в ООН уповноваженої з прав дітей РФ

Виступить в Гаазі: Британія заблокувала трансляцію виступу в ООН уповноваженої з прав дітей РФ

Британія заблокувала веб-трансляцію ООН неформального засідання Ради Безпеки щодо України в середу, на якому має виступити  російська уповноважена з прав дітей Марія Львова-Бєлова, яку Міжнародний кримінальний суд хоче заарештувати за звинуваченнями у військових злочинах. 

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що зустріч 5 квітня в ООН буде присвячена «евакуації дітей із зони конфлікту», і російська делегація запросила  на неї  Львову-Бєлову.

Такі засідання не проводяться в залі Ради Безпеки, і всі 15 членів Ради повинні погодитися, щоб ООН транслювала їх через Інтернет.

"Їй не слід надавати платформу ООН для поширення дезінформації. Якщо пані Львова-Бєлова хоче розповісти про свої дії, вона може зробити це у Гаазі, - сказав речник британської місії ООН у Нью-Йорку.

Москва не приховує, що перевезла до Росії тисячі українських дітей, а подає цей факт  як гуманітарну акцію на захист дітей-сиріт і дітей, покинутих у зоні бойових дій.

"Відтепер Росія блокуватиме трансляції в ООН усіх подібних зустрічей, посилаючись на "статтю про цензуру Великобританії", - зазначив у відповідь заступник посла Росії в ООН Дмитро Полянський.

Минулого місяця посол Росії в ООН Василь Небензя заявив журналістам, що неформальна зустріч членів Ради безпеки, яка відбудеться в середу, була запланована задовго до оголошення МКС і не мала на меті спростування звинувачень проти Львової-Бєлової.

Дипломати кажуть, що онлайн-трансляції ООН блокуються рідко. Однак минулого місяця Китай заблокував веб-трансляцію ООН скликаного США неофіційного засідання Ради безпеки щодо порушень прав людини в Північній Кореї.

Зазначимо, головування в Радбезі ООН щомісяця змінюється почергово між його членами. У квітні головування перейшло до  Росії.

Минулого місяця Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт лідера країни-агресора РФ Володимира Путіна та Львової-Бєлової, звинувативши їх у незаконній депортації дітей з України та незаконному переміщенні людей до Росії з України після російського вторгнення 24 лютого 2022 року, що є військовим злочином.