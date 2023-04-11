Росію виключили з Європейської мережі омбудсменів

Європейська мережа національних правозахисних установ (ENNHRI) виключила зі свого складу уповноваженого з прав людини у Росії. Як йдеться у повідомленні об'єднання, таке рішення було ухвалено 11 квітня на позачерговому засіданні її генеральної асамблеї.

Члени ENNHRI заявили позицію, згідно з якою російський інститут омбудсмена не виконав своїх зобов'язань щодо членства в організації, оскільки не діяв відповідно до цілей ENNHRI або таким способом, який міг би сприяти їх досягненню.

"ENNHRI прагне просувати і захищати права людини по всій Європі та основні цінності, які випливають із цього. Є надія, що майбутні обставини в результаті стануть такими, що російська національна правозахисна установа зможе бути включена до мережі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що посаду уповноваженого з прав людини в РФ вже майже сім років – з 22 квітня 2016 року – обіймає Тетяна Москалькова. Вона брала участь і у згаданому заході у вівторок, заявивши ще до голосування про її виключення про вихід із Європейської мережі.

У свою чергу український омбудсмен Дмитро Лубінець, який брав участь у голосуванні, наголосив, що виключення одного з членів цього об'єднання відбувається вперше в його історії.

За його словами, Москалькова у своєму виступі перед членами ENNHRI "використовувала наративи російської пропаганди про біолабораторії США в Україні та згадувала про порушення прав людини у Франції під час протестів, що чути від представника країни-агресорки було дуже дивно", оскільки Росія не звертає уваги порушення прав людини з її боку.

"Росія не звертає уваги на порушення прав людини з їхнього боку: вбиває, обстрілює ракетами мирні міста, катує, руйнує домівки, викрадає українських дітей, утримує в полоні цивільне населення та не дотримується Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Росія чинить геноцид нашого народу і порушує всі норми міжнародного гуманітарного права тому і має бути виключена зі всіх міжнародних організацій. Світ бачить правду і робить висновки", - написав він.

Лубінець також подякував іноземним колегам, які голосували за виключення з організації російського омбудсмена - інституту, "діяльність якого не відповідає меті існування інституту з прав людини в цілому і який використовує європейські платформи для вираження політичних гасел з російської пропаганди".

Нагадаємо, що в січні Лубінець протягом трьох днів зустрічався з Москальковою в Туреччині. Остання, зокрема, тоді визнала наявність на території Росії українських дітей, які бажають повернутись додому. З того часу окремі випадки повернення дітей українській стороні мали місце, проте системної практики не спостерігається досі. Наприкінці березня, однако, Лубінець заявляв про наявність "сигналів" до цього.

У грудні він повідомляв, що його офіс верифікував на той час перебування на території Росії понад 12 тисяч українських дітей, з яких близько 8,6 тисячі були вивезені туди примусово. За інформацією ж Національного інформаційного бюро на початок квітня, російською стороною було депортовано вже понад 19,5 тисячі українських дітей.