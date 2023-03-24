Є відповідні сигнали. РФ може почати повернення українських дітей на системній основі, – Лубінець

Від росіян зʼявилися сигнали щодо того, що вони можуть почати повертати українських дітей додому на системній основі. Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону.

За його словами, на цю ситуацію вплинули ордери Міжнародного кримінального суду на арешт президента РФ Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

"Я не можу сказати публічно багато деталей. Але скажу як людина, яка безпосередньо приймає у цьому участь: після того, як був виданий ордер на арешт, у нас з’явилися сигнали, які можуть свідчити про те, що рф почне повертати українських дітей на системній основі", – висловився омбудсмен.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт Путіна та Львової-Бєлової 17 березня. Їх підозрюють у незаконній депортації дітей і незаконному переміщенні людей з території України в РФ.

Після цього міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук закликала російських омбудсменів негайно надати українській стороні списки всіх українських дітей, які перебувають на підконтрольних Росії територіях.

Протягом останніх днів в Україну вдалося повернути декілька викрадених росіянами дітей. Зокрема, 21 березня стало відомо про повернення 15 українців із міст Харківської та Херсонської областей, що були окуповані ще на початку повномасштабної війни.