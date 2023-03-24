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Есть соответствующие сигналы. РФ может начать возвращение украинских детей на системной основе, – Лубинец
От россиян появились сигналы, что они могут начать возвращать украинских детей домой на системной основе. Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона.
По его словам, на эту ситуацию повлияли ордера Международного уголовного суда на арест президента РФ Владимира Путина и российского уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.
"Я не могу сказать публично много деталей. Но скажу как человек, непосредственно принимающий в этом участие: после того, как был выдан ордер на арест, у нас появились сигналы, которые могут свидетельствовать о том, что Россия начнет возвращать украинских детей на системной основе", – высказался омбудсмен.
Напомним, Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест Путина и Львовской-Беловой 17 марта. Их подозревают в незаконной депортации детей и незаконном перемещении людей с территории Украины в РФ.Подписывайтесь на наш YouTube канал
После этого министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук призвала российских омбудсменов немедленно предоставить украинской стороне списки всех украинских детей, находящихся на подконтрольных России территориях.
В последние дни в Украину удалось вернуть несколько похищенных россиянами детей. В частности, 21 марта стало известно о возвращении 15 украинцев из городов Харьковской и Херсонской областей, которые были оккупированы еще в начале полномасштабной войны.