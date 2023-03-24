Есть соответствующие сигналы. РФ может начать возвращение украинских детей на системной основе, – Лубинец

От россиян появились сигналы, что они могут начать возвращать украинских детей домой на системной основе. Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона.

По его словам, на эту ситуацию повлияли ордера Международного уголовного суда на арест президента РФ Владимира Путина и российского уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

"Я не могу сказать публично много деталей. Но скажу как человек, непосредственно принимающий в этом участие: после того, как был выдан ордер на арест, у нас появились сигналы, которые могут свидетельствовать о том, что Россия начнет возвращать украинских детей на системной основе", – высказался омбудсмен.

Напомним, Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест Путина и Львовской-Беловой 17 марта. Их подозревают в незаконной депортации детей и незаконном перемещении людей с территории Украины в РФ.

После этого министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук призвала российских омбудсменов немедленно предоставить украинской стороне списки всех украинских детей, находящихся на подконтрольных России территориях.

В последние дни в Украину удалось вернуть несколько похищенных россиянами детей. В частности, 21 марта стало известно о возвращении 15 украинцев из городов Харьковской и Херсонской областей, которые были оккупированы еще в начале полномасштабной войны.