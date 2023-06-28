Россию и Беларусь исключили из европейского объединения налоговых служб

Внутриевропейская организация налоговых администраций (IOTA) исключила из своего состава Россию и Беларусь. Как сообщает Государственная налоговая служба Украины, такое решение было принято на 27-й генеральной ассамблее организации, проходящей в Тбилиси (Грузия) .

Отмечается, что поддержать позицию о прекращении членства РФ и Беларуси в IOTA призвала глава ГНС Татьяна Кириенко при поддержке коллег из Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Дании.

По словам главы Налоговой, страны, систематически нарушающие нормы международного права и договоренности, убивают людей, разрушают инфраструктуру, пытаются уничтожить будущее соседних государств, не имеют права быть в составе влиятельных международных организаций, и такие страны необходимо изолировать, ограничив их деструктивное влияние на мировые процессы.

"Европейское налоговое сообщество в очередной раз продемонстрировало свое неприятие и осуждение военных преступлений России и Беларуси, внеся свой вклад в достижение справедливости. Они лишены возможности участвовать в принятии судьбоносных решений IOTA", - указывают в ГНС.

Решение, в частности, поздравил и председатель профильного комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

IOTA является международной организацией, задача которой состоит в обеспечении сотрудничества между налоговыми администрациями в европейском регионе и в поддержке их развития в соответствии с индивидуальными потребностями каждой из этих администрации.

Создать ее было решено в октябре 1996 года, она начала работу с марта 1997 года. Секретариат организации находится в Будапеште (Венгрия). После исключения России и Белоруссии в ней останутся налоговые органы 42 стран.