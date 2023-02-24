FATF приостановила членство России в организации из-за войны в Украине

Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) в годовщину полномасштабной войны в Украине полностью приостановила членство России в организации. Об этом сообщила пресс-служба FATF.

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По итогам заседания организации, которое длилось 22-24 февраля, там заявили, что продолжающаяся война РФ против Украины противоречит принципам FATF по содействию безопасности и целостности глобальной финансовой системы, а также обязательствам по международному сотрудничеству и взаимному уважению.

"Через год после незаконного, неспровоцированного и неоправданного полномасштабного военного вторжения Российской Федерации в Украину FATF вновь выражает свое глубокое соболезнование народу Украины в связи с безосновательной потерей людей и уничтожением украинской инфраструктуры и общества", – говорится в сообщении.

Организация подчеркнула, что все юрисдикции должны быть внимательны касательно рисков обхода мер, введенных против России с целью защиты международной финансовой системы.

Напомним, что полному исключению России из FATF предшествовал ряд мер в отношении страны-агрессора. В июне 2022 года организация резко ограничила роль и влияние РФ на принятие решений, однако это не относилось к статусу России. А в октябре FATF запретила РФ участвовать в своих текущих и будущих проектах.

В феврале 2023 года советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что Украина инициирует исключение РФ из членов FATF. Тогда он сказал, что это, в частности, существенно повысит стоимость ведения бизнеса со страной-агрессором.