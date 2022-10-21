FATF заборонила Росії брати участь у своїх поточних та майбутніх проєктах

Міжнародна група з протидії відмиванню грошей (FATF) за підсумками пленарного засідання, що пройшло 20-21 жовтня в Парижі, вирішила посилити обмеження для Росії в цій організації.

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Як йдеться в повідомленні FATF, вона, серед іншого, знову висловила свої глибокі співчуття у зв'язку з безглуздими людськими жертвами, стражданнями і руйнуваннями, викликаними вторгненням Росії в Україну.

"Дії Росії продовжують порушувати основні принципи FATF, спрямовані на забезпечення безпеки, надійності і цілісності фінансової системи. У результаті дій Росії FATF прийняла рішення накласти додаткові обмеження на решту ролі країни [в організації], у тому числі заборонивши їй брати участь у поточних і майбутніх проектах FATF", - сказано у ньому.

Росії також заборонено брати участь у засіданнях регіональних органів, створених по типу FATF в якості члена FATF. Ці заходи доповнюють дії, вжиті організацією у червні, які позбавили Росію всіх її керівних ролей у FATF.

Організація також заявляє, що продовжить стежити за ситуацією та на кожному своєму пленарному засіданні розглядати, чи є підстави для зняття чи зміни цих обмежень.

Після заяв, опублікованих у березні, квітні та червні 2022 року, FATF також знову заявляє, що всі юрисдикції повинні проявляти пильність щодо ризиків, що виникають внаслідок обходу заходів, вжитих проти Росії, з метою захисту міжнародної фінансової системи.

Нагадаємо, що за результатами пленуму 17 червня FATF ухвалила рішення різко обмежити роль і вплив РФ у цій організації, проте воно не стосувалося власне статусу РФ у ній.

У зв'язку з цим Верховна Рада закликала цю організацію все ж таки призупинити членство Росії в ній самій і попросити зробити те ж саме регіональні органи, створені по типу FATF. Перед новим пленумом із аналогічним закликом звернувся до неї і Національний банк України.