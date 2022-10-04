Росію остаточно виключено з Ради ICAO

Під час 41-ої сесії Асамблеї Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО) Росію не було переобрано до керівного органу цієї організації – Ради ІСАО.

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Про це повідомляє "Урядовий портал".

"Зі старту повномасштабного вторгнення і до сьогодні Міністерство інфраструктури продовжує працювати над повною інфраструктурною ізоляцією РФ. Державі, яка здійснила збройну агресію проти України та вбиває мирних мешканців, не місце серед цивілізованого світу. Державі, яка краде чужі літаки та віддає наказ екіпажу ракетного комплексу "Бук" на ураження цивільного літака, не місце серед цивілізованого світу. Сьогоднішнє рішення ICAO про виключення Росії з складу Ради – вкотре це підтверджує", - підкреслив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

За його словами, важливо, щоб така ізоляція була тотальна, а Росія не мала можливості впливати на роботу жодної міжнародної організації.

Виключення Росії з керівного органу ІСАО також є результатом грубого порушення агресором Чиказької конвенції, яка встановлює основні вимоги та положення для міжнародної авіації.

Як відомо, 15 червня 2022 року Росія отримала суттєве зауваження з безпеки польотів в рамках програми нагляду ІСАО за здійснення подвійної реєстрації повітряних суден, що були викрадені у лізингових компаній, та виконання польотів зазначеними повітряними суднами в міжнародному повітряному просторі без Сертифікатів льотної придатності. Це є недопустимим порушенням міжнародних вимог та стандартів і є надзвичайно великою небезпекою для життя та здоров’я людей.

Зазначимо, Міжнародна організація цивільної авіації є спеціалізованою установою ООН та займається організацією і координацією міжнародного співробітництва держав у всіх аспектах діяльності цивільної авіації. Учасниками ІСАО є близько 190 держав, серед них й Україна.

Рада ІСАО є постійно діючим керуючим органом та складається з 36 країн, що обираються Асамблеєю на трирічний термін.

Нагадаємо, найбільша у світі лізингова компанія AerCap подала до Високого суду Лондона позов до страховиків з вимогою повернути за літаки, що "застрягли" в РФ, $3,5 млрд.