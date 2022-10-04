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Россия окончательно исключена из Совета ICAO
Во время 41-й сессии Ассамблеи Международной организации гражданской авиации (ICAO) Россия не была переизбрана в руководящий орган этой организации.
Об этом сообщает "Правительственный портал".
"Со старта полномасштабного вторжения и по сей день Министерство инфраструктуры продолжает работать над полной инфраструктурной изоляцией РФ. Государству, которое совершило вооруженную агрессию против Украины и убивает мирных жителей, не место среди цивилизованного мира. Государству, которое ворует чужие самолеты и отдает приказ экипажу ракет "Бук "на поражение гражданского самолета, не место среди цивилизованного мира. Сегодняшнее решение ICAO об исключении России из состава Совета – еще раз это подтверждает", - подчеркнул министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
По его словам, важно, чтобы такая изоляция была тотальной, а у России не было возможности влиять на работу ни одной международной организации.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Исключение России из руководящего органа ИСАО также является результатом грубого нарушения агрессором Чикагской конвенции, устанавливающей основные требования и положения для международной авиации.
Как известно, 15 июня 2022 г. Россия получила существенное замечание по безопасности полетов в рамках программы надзора ICAO за осуществление двойной регистрации воздушных судов, которые были похищены у лизинговых компаний, и выполнение полетов указанными воздушными судами в международном воздушном пространстве без Сертификатов летной годности. Это недопустимое нарушение международных требований и стандартов и чрезвычайно большая опасность для жизни и здоровья людей.
Международная организация гражданской авиации является специализированным учреждением ООН и занимается организацией и координацией международного сотрудничества государств во всех аспектах деятельности гражданской авиации. Участниками ICAO являются около 190 государств, в том числе Украина.
Совет ICAO является постоянно действующим управляющим органом и состоит из 36 стран, избираемых Ассамблеей на трехлетний срок.
Напомним, крупнейшая в мире лизинговая компания AerCap подала в Высокий суд Лондона иск к страховщикам с требованием вернуть за "застрявшие" самолеты в РФ $3,5 млрд.