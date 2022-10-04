Россия окончательно исключена из Совета ICAO

Во время 41-й сессии Ассамблеи Международной организации гражданской авиации (ICAO) Россия не была переизбрана в руководящий орган этой организации.

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Об этом сообщает "Правительственный портал".

"Со старта полномасштабного вторжения и по сей день Министерство инфраструктуры продолжает работать над полной инфраструктурной изоляцией РФ. Государству, которое совершило вооруженную агрессию против Украины и убивает мирных жителей, не место среди цивилизованного мира. Государству, которое ворует чужие самолеты и отдает приказ экипажу ракет "Бук "на поражение гражданского самолета, не место среди цивилизованного мира. Сегодняшнее решение ICAO об исключении России из состава Совета – еще раз это подтверждает", - подчеркнул министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

По его словам, важно, чтобы такая изоляция была тотальной, а у России не было возможности влиять на работу ни одной международной организации.

Исключение России из руководящего органа ИСАО также является результатом грубого нарушения агрессором Чикагской конвенции, устанавливающей основные требования и положения для международной авиации.

Как известно, 15 июня 2022 г. Россия получила существенное замечание по безопасности полетов в рамках программы надзора ICAO за осуществление двойной регистрации воздушных судов, которые были похищены у лизинговых компаний, и выполнение полетов указанными воздушными судами в международном воздушном пространстве без Сертификатов летной годности. Это недопустимое нарушение международных требований и стандартов и чрезвычайно большая опасность для жизни и здоровья людей.

Международная организация гражданской авиации является специализированным учреждением ООН и занимается организацией и координацией международного сотрудничества государств во всех аспектах деятельности гражданской авиации. Участниками ICAO являются около 190 государств, в том числе Украина.

Совет ICAO является постоянно действующим управляющим органом и состоит из 36 стран, избираемых Ассамблеей на трехлетний срок.

Напомним, крупнейшая в мире лизинговая компания AerCap подала в Высокий суд Лондона иск к страховщикам с требованием вернуть за "застрявшие" самолеты в РФ $3,5 млрд.