Лізингова компанія AerCap подала позов на $3,5 млрд за літаки, що "застрягли" в РФ

Найкрупніша у світі лізингова компанія AerCap подала до Високого суду Лондона позов у суд до страховиків з вимогою повернути за літаки, що "застрягли" в РФ, $3,5 млрд, передає Financial Times.

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Євросоюз ще з 26 лютого заборонив щодо Росії нові поставки, техобслуговування та страхування літаків, а також зобов'язав Москву протягом місяця повернути лізингодавцям вже здані у лізинг літаки.

Росія досі цього не зробила, хоч AerCap повідомила російським авіакомпаніям про припинення оренди. Тепер AerCap вимагає виплатити їй страхове покриття за транспорт, який залишився в Росії. Загалом це 116 літаків і 23 запасні двигуни.

Після заборони ЄС президент Російської Федерації Владімір Путін 14 березня підписав закон, який дає можливість реєструвати у РФ права на іноземні літаки, які перебувають у лізингу у російських компаній.

Початкові слухання у справі відбудуться, ймовірно, аж на початку 2023 року, після чого може пройти рік, перш ніж буде ухвалено остаточне рішення.