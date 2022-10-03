Лизинговая компания AerCap подала иск на $3,5 млрд за "застрявшие" самолеты в РФ

Самая крупная в мире лизинговая компания AerCap подала в Высокий суд Лондона иск в суд к страховщикам с требованием вернуть за "застрявшие" в РФ самолеты $3,5 млрд, передает Financial Times.

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Евросоюз еще с 26 февраля запретил в отношении России новые поставки, техобслуживание и страхование самолетов, а также обязал Москву в течение месяца вернуть лизингодателям уже сданные в лизинг самолеты.

Россия до сих пор этого не сделала, хотя AerCap сообщила российским авиакомпаниям о прекращении аренды. Теперь AerCap требует выплатить ей страховое покрытие за оставшийся в России транспорт. В общей сложности это 116 самолетов и 23 запасных двигателя.

После запрета ЕС президент Российской Федерации Владимир Путин 14 марта подписал закон, дающий возможность регистрировать в РФ права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских компаний.

Первоначальные слушания по делу состоятся, вероятно, в начале 2023 года, после чего может пройти год, прежде чем будет принято окончательное решение.