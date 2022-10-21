FATF запретила России участвовать в своих текущих и будущих проектах

Международная группа по противодействию отмыванию денег (FATF) по итогам прошедшего 20-21 октября пленарного заседания в Париже решила ужесточить ограничения для России в этой организации.

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Как говорится в сообщении FATF, она, среди прочего, вновь выразила свои глубочайшие соболезнования в связи с бессмысленными человеческими жертвами, страданиями и разрушениями, вызванными продолжающимся вторжением России в Украину.

"Действия России продолжают нарушать основные принципы FATF, направленные на обеспечение безопасности, надежности и целостности финансовой системы. В результате продолжающихся действий России FATF приняла решение наложить дополнительные ограничения на оставшуюся роль страны [в организации], в том числе запретив ей участвовать в текущих и будущих проектах FATF", - сказано в нем.

России также запрещено участвовать в заседаниях региональных органов по типу FATF в качестве члена FATF. Эти меры дополняют действия, предпринятые организацией в июне, лишившие Россию всех ее руководящих ролей в FATF.

Организация также заявляет, что продолжит следить за ситуацией и на каждом своем пленарном заседании рассматривать, есть ли основания для снятия или изменения этих ограничений.

После заявлений, опубликованных в марте, апреле и июне 2022 года, FATF также вновь заявляет, что все юрисдикции должны проявлять бдительность в отношении возникающих рисков в результате обхода мер, принятых против России, в целях защиты международной финансовой системы.

Напомним, что по результатам пленума 17 июня FATF приняла решение резко ограничить роль и влияние РФ в этой организации, однако оно не касалось собственно статуса РФ в ней.

В связи с этим Верховная Рада призвала эту организацию все же приостановить членство России в ней самой и попросить сделать то же региональные органы, созданные по типу FATF. Перед новым пленумом с аналогичным призывом обратился к ней и Национальный банк Украины.