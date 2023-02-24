FATF призупинила членство Росії в організації через війну в Україні

Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) в річницю повномасштабної війни в Україні повністю призупинила членство Росії в організації. Про це повідомила пресслужба FATF.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

За підсумками засідання організації, яке тривало 22-24 лютого, там заявили, що триваюча війна РФ проти України суперечить принципам FATF щодо сприяння безпеці та цілісності глобальної фінансової системи, а також зобов’язанням щодо міжнародного співробітництва та взаємної поваги.

"Через рік після незаконного, неспровокованого та невиправданого повномасштабного військового вторгнення Російської Федерації в Україну FATF знову висловлює своє глибоке співчуття народу України у зв’язку з безпідставною втратою людей і знищенням української інфраструктури та суспільства", — йдеться в повідомленні.

Організація наголосила, що всі юрисдикції мають бути пильними щодо ризиків обходу заходів, запроваджених проти Росії з метою захисту міжнародної фінансової системи.

Нагадаємо, що повному виключенню Росії із FATF передувала низка заходів стосовно країни-агресорки. В червні 2022 року організація різко обмежила роль і вплив РФ на прийняття рішень, проте це не стосувалося статусу Росії. А в жовтні FATF заборонила РФ брати участь у своїх поточних та майбутніх проєктах.

У лютому 2023 радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що Україна ініціює виключення РФ із членів FATF. Тоді він сказав, що це, зокрема, суттєво підвищить вартість ведення бізнесу з країною-агресоркою.