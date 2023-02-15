Україна ініціює виключення РФ із членів FATF: як це вплине на російській бізнес

Україна ініціює виключення РФ із членів FATF, що ускладнить міжнародним компаніям ведення бізнесу з країною-терористом.

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Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Як ми вже з’ясували, на жаль, російські компанії і досі ведуть бізнес із закордонними контрагентами. Ми як держава робимо все, щоб ускладнити ці процеси, бо розуміємо: "російські гроші дорівнюють ракетам", випущеним по містах України", - зазначив він.

За його словами, наступного тижня в Офісі президента ініціюють виключення Росії, яка є спонсором тероризму, із членів FATF – міжурядової групи з протидії відмиванню брудних грошей.

Як наголосив Подоляк, РФ цинічно порушила свої зобов’язання по лінії FATF, розпочавши загарбницьку війну проти України.

"Нині для Росії все ще залишається відкритою суттєва частина світової економіки, яка досі не запровадила санкції. І на жаль, є держави, які не гребують рахувати криваві російські гроші", - зауважив Подоляк.

Він також пояснив, як виключення з FATF вплине на РФ:

Суттєве підвищення вартості ведення бізнесу з РФ. Внесення РФ до чорного списку "юрисдикцій високого ризику" означатиме, що іноземні банки й інші фінансові установи муситимуть проводити додаткові перевірки під час роботи з російськими юридичними особами, щоб перевірити, чи не є вони злочинцями/шахраями. Закордонним контрагентам стане дорожче, а отже, невигідно вести бізнес із Росією. Різке збільшення вартості так званої "юридичної логістики".

Внесення РФ до чорного списку "юрисдикцій високого ризику" означатиме, що іноземні банки й інші фінансові установи муситимуть проводити додаткові перевірки під час роботи з російськими юридичними особами, щоб перевірити, чи не є вони злочинцями/шахраями. Закордонним контрагентам стане дорожче, а отже, невигідно вести бізнес із Росією. Різке збільшення вартості так званої "юридичної логістики". Обмеження торгівлі Рф зі світом . Буде важче отримувати платежі за експорт і здійснювати платежі за імпорт. Наприклад, коли Іран потрапив до чорного списку FATF у 2020 році, його експорт товарів і послуг скоротився приблизно на 30%.

. Буде важче отримувати платежі за експорт і здійснювати платежі за імпорт. Наприклад, коли Іран потрапив до чорного списку FATF у 2020 році, його експорт товарів і послуг скоротився приблизно на 30%. Відтік прямих іноземних інвестицій. Іноземні компанії зіткнуться з набагато більшими витратами на інвестування в РФ, а переказ коштів до РФ стане проблематичним.

Іноземні компанії зіткнуться з набагато більшими витратами на інвестування в РФ, а переказ коштів до РФ стане проблематичним. Зменшення можливостей ухилятися від санкцій. Наразі режим санкцій часто дає російським компаніям змогу обійти фінансові санкції, наприклад структуруючи транзакцію через російський банк, який не потрапив під санкції. Внесення РФ як держави до чорного списку ліквідує такі "безпечні притулки" та свободи.



Зазначимо, міжнародна група з протидії відмиванню грошей (FATF) заборонила Росії брати участь у своїх поточних та майбутніх проєктах.

Раніше Верховна Рада закликала цю організацію все ж таки призупинити членство Росії в ній самій і попросити зробити те ж саме регіональні органи, створені по типу FATF. Із аналогічним закликом звернувся до неї і Національний банк України.