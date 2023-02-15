Украина инициирует исключение РФ из членов FATF: как это повлияет на российский бизнес

Украина инициирует исключение РФ из членов FATF, что усложнит международным компаниям ведение бизнеса со страной-террористом.

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Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Как мы уже выяснили, к сожалению, российские компании до сих пор ведут бизнес с зарубежными контрагентами. Мы как государство делаем все, чтобы усложнить эти процессы, потому что понимаем: "российские деньги равны ракетам", выпущенным по городам Украины", - отметил он.

По его словам, на следующей неделе в Офисе президента инициируют исключение России, являющейся спонсором терроризма, из членов FATF – межправительственной группы по противодействию отмыванию грязных денег.

Как отметил Подоляк, РФ цинично нарушила свои обязательства по линии FATF, начав захватническую войну против Украины.

"В настоящее время для России все еще остается открытой существенная часть мировой экономики, которая до сих пор не ввела санкции. И, к сожалению, есть государства, которые не брезгуют считать кровавые российские деньги", - отметил Подоляк.

Он также объяснил, как исключение из FATF повлияет на РФ:

Существенное повышение стоимости ведения бизнеса с РФ. Внесение РФ в черный список "юрисдикций высокого риска" будет означать, что иностранные банки и другие финансовые учреждения будут проводить дополнительные проверки при работе с российскими юридическими лицами, чтобы проверить, не являются ли они преступниками/мошенниками. Зарубежным контрагентам станет дороже, а значит, невыгодно вести бизнес с Россией. Резкое увеличение стоимости так называемой "юридической логистики".

Внесение РФ в черный список "юрисдикций высокого риска" будет означать, что иностранные банки и другие финансовые учреждения будут проводить дополнительные проверки при работе с российскими юридическими лицами, чтобы проверить, не являются ли они преступниками/мошенниками. Зарубежным контрагентам станет дороже, а значит, невыгодно вести бизнес с Россией. Резкое увеличение стоимости так называемой "юридической логистики". Ограничение торговли России с миром . Будет труднее получать платежи за экспорт и производить платежи за импорт. К примеру, когда Иран попал в черный список FATF в 2020 году, его экспорт товаров и услуг сократился примерно на 30%.

. Будет труднее получать платежи за экспорт и производить платежи за импорт. К примеру, когда Иран попал в черный список FATF в 2020 году, его экспорт товаров и услуг сократился примерно на 30%. Отток прямых иностранных инвестиций. Иностранные компании столкнутся с гораздо большими затратами на инвестирование в РФ, а перевод средств в РФ станет проблематичным.

Иностранные компании столкнутся с гораздо большими затратами на инвестирование в РФ, а перевод средств в РФ станет проблематичным. Уменьшение возможностей уклоняться от санкций. В настоящее время режим санкций часто позволяет российским компаниям обойти финансовые санкции, например структурируя транзакцию через не попавший под санкции российский банк. Внесение РФ как государства в черный список ликвидирует такие "безопасные убежища".



Отметим, что международная группа по противодействию отмыванию денег (FATF) запретила России участвовать в своих текущих и будущих проектах.

Ранее Верховная Рада призвала эту организацию все же приостановить членство России в ней самой и попросить сделать то же региональные органы, созданные по типу FATF. С аналогичным призывом обратился к ней и Национальный банк Украины.