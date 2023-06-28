Росію та Білорусь виключили з європейського об'єднання податкових служб

Внутрішньоєвропейська організація податкових адміністрацій (IOTA) виключила зі свого складу Росію та Білорусь. Як повідомляє Державна податкова служба України, таке рішення було ухвалене на 27-й генеральній асамблеї організації, що проходить у Тбілісі (Грузія).

Зазначається, що підтримати позицію щодо припинення членства РФ та Білорусі в IOTA закликала очільниця ДПС Тетяна Кірієнко за підтримки колег з Литви, Латвії, Естонії, Польщі та Данії.

За словами очільниці Податкової, країни, що систематично порушують норми міжнародного права та домовленості, вбивають людей, руйнують інфраструктуру, намагаються знищити майбутнє сусідніх держав, не мають права бути у складі впливових міжнародних організацій, і такі країни необхідно ізолювати, обмеживши їх деструктивний вплив на світові процеси.

"Європейська податкова спільнота вчергове продемонструвала своє неприйняття та засудження військових злочинів Росії та Білорусі, зробивши свій внесок у досягнення справедливості. Вони позбавлені можливості брати участь у прийнятті доленосних рішень IOTA", - вказують у ДПС.

Рішення, зокрема, привітав і голова профільного комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

IOTA є міжнародною організацією, завдання якої полягає у забезпеченні співробітництва між податковими адміністраціями у європейському регіоні та у підтримці їх розвитку відповідно до індивідуальних потреб кожної з цих адміністрації.

Створити її було вирішено в жовтні 1996 року, вона розпочала роботу з березня 1997 року. Секретаріат організації розташовується в Будапешті (Угорщина). Після виключення Росії та Білорусі у ній залишаться податкові органи 42 держав.