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Росію та Білорусь виключили з європейського об'єднання податкових служб

IOTA 27 асамблея

Внутрішньоєвропейська організація податкових адміністрацій (IOTA) виключила зі свого складу Росію та Білорусь. Як повідомляє Державна податкова служба України, таке рішення було ухвалене на 27-й генеральній асамблеї організації, що проходить у Тбілісі (Грузія).

Зазначається, що підтримати позицію щодо припинення членства РФ та Білорусі в IOTA закликала очільниця ДПС Тетяна Кірієнко за підтримки колег з Литви, Латвії, Естонії, Польщі та Данії.

За словами очільниці Податкової, країни, що систематично порушують норми міжнародного права та домовленості, вбивають людей, руйнують інфраструктуру, намагаються знищити майбутнє сусідніх держав, не мають права бути у складі впливових міжнародних організацій, і такі країни необхідно ізолювати, обмеживши їх деструктивний вплив на світові процеси.

"Європейська податкова спільнота вчергове продемонструвала своє неприйняття та засудження військових злочинів Росії та Білорусі, зробивши свій внесок у досягнення справедливості. Вони позбавлені можливості брати участь у прийнятті доленосних рішень IOTA", - вказують у ДПС.

Рішення, зокрема, привітав і голова профільного комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

IOTA є міжнародною організацією, завдання якої полягає у забезпеченні співробітництва між податковими адміністраціями у європейському регіоні та у підтримці їх розвитку відповідно до індивідуальних потреб кожної з цих адміністрації.

Створити її було вирішено в жовтні 1996 року, вона розпочала роботу з березня 1997 року. Секретаріат організації розташовується в Будапешті (Угорщина). Після виключення Росії та Білорусі у ній залишаться податкові органи 42 держав.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов