Росію виключили з Виконавчої ради ЮНЕСКО

Вперше в історії за час існування ЮНЕСКО Росія була виключена з Виконавчої ради організації.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Він написав, що вважає таке рішення правильним. Кожне наступне виключення країни-агресора з чергової світової організації показує, що епоха російського впливу закінчилася і міжнародна роль Росії буде тільки слабшати.

For the first time in history, Russia has been ousted from the UNESCO Executive Board. The era of Russian influence is over, and rightly so: Russian terrorists have no place at the head of significant international bodies. Russia’s international role will only continue to weaken. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 15, 2023

Сергій Кислиця, постійний представник України в ООН додав, що нещодавно Москву вигнали з Міжнародного суду ООН за результатами виборів. Вперше з моменту його заснування представник РФ не пройшов до складу суду.

Росія поступово втрачає глобальний вплив

У жовтні стало відомо, що Росію відсторонили від участі в Егмонтській групі з глобальної фінансової розвідки, яка об’єднує понад 160 розвідувальних підрозділів з усього світу. Дана група створена для боротьби з фінансовими злочинами, відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та інших пов’язаних злочинів.

Призупинення участі РФ у даній групі означає, що доступ Росії до цієї інформації буде обмежено.

Через вторгнення в Україну, РФ виключили з багатьох міжнародних організацій. Серед них такі як Європейська мережа національних правозахисних установ (ENNHRI) та спортивні організації.

Союз європейських футбольних асоціацій також офіційно усунув Росію від Ліги націй та єврокубків у сезоні 2022/23.