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Росію виключили з Виконавчої ради ЮНЕСКО
Вперше в історії за час існування ЮНЕСКО Росія була виключена з Виконавчої ради організації.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
Він написав, що вважає таке рішення правильним. Кожне наступне виключення країни-агресора з чергової світової організації показує, що епоха російського впливу закінчилася і міжнародна роль Росії буде тільки слабшати.
Сергій Кислиця, постійний представник України в ООН додав, що нещодавно Москву вигнали з Міжнародного суду ООН за результатами виборів. Вперше з моменту його заснування представник РФ не пройшов до складу суду.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Росія поступово втрачає глобальний вплив
У жовтні стало відомо, що Росію відсторонили від участі в Егмонтській групі з глобальної фінансової розвідки, яка об’єднує понад 160 розвідувальних підрозділів з усього світу. Дана група створена для боротьби з фінансовими злочинами, відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та інших пов’язаних злочинів.
Призупинення участі РФ у даній групі означає, що доступ Росії до цієї інформації буде обмежено.
Через вторгнення в Україну, РФ виключили з багатьох міжнародних організацій. Серед них такі як Європейська мережа національних правозахисних установ (ENNHRI) та спортивні організації.
Союз європейських футбольних асоціацій також офіційно усунув Росію від Ліги націй та єврокубків у сезоні 2022/23.