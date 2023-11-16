Россию исключили из Исполнительного совета ЮНЕСКО

Впервые в истории за время существования ЮНЕСКО Россия была исключена из Исполнительного совета организации.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Он написал, что считает такое решение верным. Каждое последующее исключение страны-агрессора из очередной мировой организации показывает, что эпоха российского влияния закончилась, и международная роль России будет только ослабевать.

For the first time in history, Russia has been ousted from the UNESCO Executive Board. The era of Russian influence is over, and rightly so: Russian terrorists have no place at the head of significant international bodies. Russia’s international role will only continue to weaken. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 15, 2023

Сергей Кислица, постоянный представитель Украины в ООН добавил, что недавно Москву изгнали из Международного суда ООН по результатам выборов. Впервые с момента его основания представитель РФ не прошел в состав суда.

Россия постепенно теряет глобальное влияние

В октябре стало известно, что Россию отстранили от участия в Эгмонтской группе по глобальной финансовой разведке, объединяющей более 160 разведывательных подразделений со всего мира. Эта группа создана для борьбы с финансовыми преступлениями, отмыванием денег, финансированием терроризма и других связанных преступлений.

Приостановка участия РФ в данной группе означает, что доступ России к этой информации будет ограничен.

Из-за вторжения в Украину РФ исключили из многих международных организаций. Среди них такие как Европейская сеть национальных правозащитных учреждений (ENNHRI) и спортивные организации.

Союз европейских футбольных ассоциаций также официально отстранил Россию от Лиги наций и еврокубков в сезоне 2022/23.