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Россию исключили из Исполнительного совета ЮНЕСКО
Впервые в истории за время существования ЮНЕСКО Россия была исключена из Исполнительного совета организации.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
Он написал, что считает такое решение верным. Каждое последующее исключение страны-агрессора из очередной мировой организации показывает, что эпоха российского влияния закончилась, и международная роль России будет только ослабевать.
Сергей Кислица, постоянный представитель Украины в ООН добавил, что недавно Москву изгнали из Международного суда ООН по результатам выборов. Впервые с момента его основания представитель РФ не прошел в состав суда.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Россия постепенно теряет глобальное влияние
В октябре стало известно, что Россию отстранили от участия в Эгмонтской группе по глобальной финансовой разведке, объединяющей более 160 разведывательных подразделений со всего мира. Эта группа создана для борьбы с финансовыми преступлениями, отмыванием денег, финансированием терроризма и других связанных преступлений.
Приостановка участия РФ в данной группе означает, что доступ России к этой информации будет ограничен.
Из-за вторжения в Украину РФ исключили из многих международных организаций. Среди них такие как Европейская сеть национальных правозащитных учреждений (ENNHRI) и спортивные организации.
Союз европейских футбольных ассоциаций также официально отстранил Россию от Лиги наций и еврокубков в сезоне 2022/23.