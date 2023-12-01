Россию не переизбрали в совет Международной морской организации

1 декабря ассамблея Международной морской организации избрала новый состав Совета ММО на 2024-2025 годы и Россия туда не вошла.

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Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Он считает такое решение вполне справедливым, ведь именно Россия нанесла наибольший ущерб свободному судоходству за последние десятилетия.

Щойно Асамблея Міжнародної морської організації обрала новий склад Ради ММО на 2024–2025 роки. Без Росії.



Справедливе рішення, адже ніхто не завдав більшої шкоди вільному судноплавству за останні десятиліття, ніж Росія.



Вдячний членам ММО за цей відповідальний крок. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 1, 2023

Совет ММО состоит из 40 членов. Украина на членство в совете на 24/25 в годы, согласно данным сайта Организации, не претендовала.

Добавим, что международная морская организация (International Maritime Organization, IMO) является специализированным учреждением ООН и ее деятельность направлена на отмену дискриминационных действий, затрагивающих международное торговое судоходство, а также принятие норм (стандартов) по обеспечению безопасности на море и предотвращению загрязнения с судов окружающей среды, в первую очередь, морского.

Напомним, 15 ноября впервые в истории за время существования ЮНЕСКО Россия была исключена из Исполнительного совета организации.

Сергей Кислица, постоянный представитель Украины в ООН добавил, что недавно Москву изгнали из Международного суда ООН по результатам выборов. Впервые с момента его основания представитель РФ не прошел в состав суда.

Кроме этого, 7 апреля 2022 года Россию исключили из Совета ООН по правам человека (РПЧ ООН).