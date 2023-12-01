Бизнес работает Бизнес работает
ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Бизнесмены на фронте Бизнесмены на фронте
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Политика
Дата публикации

Россию не переизбрали в совет Международной морской организации

Россию не переизбрали в совет Международной морской организации
Штаб-квартира ММО в Лондоне. Фото: Википедия

1 декабря ассамблея Международной морской организации избрала новый состав Совета ММО на 2024-2025 годы и Россия туда не вошла.

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній
13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу.
Забронювати участь

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Он считает такое решение вполне справедливым, ведь именно Россия нанесла наибольший ущерб свободному судоходству за последние десятилетия.

Совет ММО состоит из 40 членов. Украина на членство в совете на 24/25 в годы, согласно данным сайта Организации, не претендовала.

Добавим, что международная морская организация (International Maritime Organization, IMO) является специализированным учреждением ООН и ее деятельность направлена на отмену дискриминационных действий, затрагивающих международное торговое судоходство, а также принятие норм (стандартов) по обеспечению безопасности на море и предотвращению загрязнения с судов окружающей среды, в первую очередь, морского.

Напомним, 15 ноября впервые в истории за время существования ЮНЕСКО Россия была исключена из Исполнительного совета организации.

Сергей Кислица, постоянный представитель Украины в ООН добавил, что недавно Москву изгнали из Международного суда ООН по результатам выборов. Впервые с момента его основания представитель РФ не прошел в состав суда.

Кроме этого, 7 апреля 2022 года Россию исключили из Совета ООН по правам человека (РПЧ ООН).

Автор:
Татьяна Гойденко