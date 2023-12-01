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Россию не переизбрали в совет Международной морской организации
1 декабря ассамблея Международной морской организации избрала новый состав Совета ММО на 2024-2025 годы и Россия туда не вошла.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
Он считает такое решение вполне справедливым, ведь именно Россия нанесла наибольший ущерб свободному судоходству за последние десятилетия.
Совет ММО состоит из 40 членов. Украина на членство в совете на 24/25 в годы, согласно данным сайта Организации, не претендовала.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Добавим, что международная морская организация (International Maritime Organization, IMO) является специализированным учреждением ООН и ее деятельность направлена на отмену дискриминационных действий, затрагивающих международное торговое судоходство, а также принятие норм (стандартов) по обеспечению безопасности на море и предотвращению загрязнения с судов окружающей среды, в первую очередь, морского.
Напомним, 15 ноября впервые в истории за время существования ЮНЕСКО Россия была исключена из Исполнительного совета организации.
Сергей Кислица, постоянный представитель Украины в ООН добавил, что недавно Москву изгнали из Международного суда ООН по результатам выборов. Впервые с момента его основания представитель РФ не прошел в состав суда.
Кроме этого, 7 апреля 2022 года Россию исключили из Совета ООН по правам человека (РПЧ ООН).