Удар для РФ: великі грецькі компанії відмовилися транспортувати російську нафту

Три великі грецькі судноплавні компанії припинили транспортування російської нафти, щоб уникнути санкцій США, які зараз накладаються на деякі транспортні компанії, які перевозять російську нафту.

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Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що грецькі вантажовідправники Minerva Marine, Thenamaris і TMS Tankers останніми тижнями припинили транспортування російської нафти.

Thenamaris заявив, що не коментує комерційні питання. Minerva Marine і TMS Tankers не відповіли на запити видання про коментарі.

Усі три компанії були активними вантажниками російської нафти та палива до вересня-жовтня.

За словами трейдерів, які раніше співпрацювали з трьома фірмами, усі три компанії відхилили запити на подальші завантаження російської сирої нафти на свої судна.

Вихід грецьких вантажовідправників із торгівлі відбувся після посилення санкцій США, накладених на поставки російської нафти.

У жовтні Вашингтон запровадив перші санкції проти власників танкерів у Туреччині та Об’єднаних Арабських Еміратах, які перевозили російську нафту, що перевищує максимальну ціну G7 у 60 доларів за барель. Минулого тижня вона наклала санкції на ще три судна.

Відмова грецьких перевізників стала ударом для Росії, оскільки вона звужує кількість транспортних компаній, які готові транспортувати російську нафту до споживачів в Азії, Туреччині, на Близькому Сході, в Африці та Південній Америці, хоча трейдери запевняють, що Москва все ще співпрацює з багатьма транспортними компаніями.

Три грецькі компанії десятиліттями постачали російську нафту і продовжували це робити, коли більшість інших західних компаній припинили експлуатацію цих маршрутів, щоб уникнути зростання ризиків санкцій.

Торгівля російською нафтою за останній рік принесла рекордні доходи вантажовідправникам, які пішли на ризик і залишилися в бізнесі.

Фрахтові ставки на транспортування російської нафти минулої зими підскочили до 15 мільйонів доларів за рейс танкера з балтійських портів до Індії, оскільки вантажовідправники стягували високі ставки через ризик. Це було в кілька разів дорожче, ніж поставки несанкційної сирої нафти.

Три грецькі компанії експлуатують понад 100 нафтових танкерів, здатних обробляти майже весь експорт нафти з європейських портів Росії Приморськ, Усть-Луга та Новоросійськ, приблизно 10 мільйонів тонн на місяць або 2,4 мільйона барелів на день. Вони також керують флотом менших танкерів, які перевозять паливо.

"Тіньового флоту може бути недостатньо для транспортування всієї російської нафти", — сказав один із трейдерів, залучених до транспортування російської нафти, маючи на увазі появу так званого "тіньового флоту" вантажовідправників, які перевозять нафту з Росії, яка потрапила під санкції. та Ірану і не покриваються західною страховкою.

Головною причиною він назвав той факт, що зараз російська нафта йшла 8-10 тижнів до клієнтів в Азії, а не два тижні , як було до санкцій, коли нафта продавалася в Європі. Це означає, що для торгівлі потрібно більше танкерів.

Згідно з даними трейдерів, Росія зараз покладається на свою судноплавну компанію "Совкомфлот" і багато маловідомих судноплавних компаній, зареєстрованих в ОАЕ, Індії, Гонконгу, Сейшельських островах, Гані та інших місцях.

Судна плавають під прапорами різних держав від Ліберії до Островів Кука.

Нагадаємо, Європейська комісія пропонує заборонити продаж Росії танкерів для сирої нафти та нафтопродуктів, щоб запобігти обходу західних санкцій при експорті російської нафти за допомогою тіньового флоту.

Також в ЄС хочуть заблокувати танкерам з російською нафтою доступ до ринків. Згідно з новими планами, Данії доручать інспектувати та блокувати танкери з російською нафтою, які пропливають через її води.

НАЗК виключило три грецькі компанії з переліку міжнародних спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції виключило грецькі компанії-перевізників з переліку міжнародних спонсорів війни. Йдеться про Minerva Marine, Thenamaris та TMS Tankers. Рішення було ухвалено після того, як компанії припинили транспортування російської нафти.

“Росія завжди використовувала енергоносії, зокрема нафту, як зброю. Це і досі дозволяє рф впливати на інші держави, навіть попри накладені на неї санкції. Важливо, щоби все більше міжнародних компаній відмовлялося співпрацювати з росією, особливо в нафтовій сфері. В першу чергу, це послаблює економічні спроможності військової машини агресора. І тут вже йдеться не тільки про доброчесність та відповідальність таких компаній, але й можливість не потрапити під санкції”, - підкреслив голова НАЗК Олександр Новіков.

Нагадаємо, влітку 2022 року НАЗК надало статус “спонсорів війни” п’яти грецьким компаніям, серед яких були і ці компанії. Вони транспортували російську нафту та нафтопродукти, тим самим поповнюючи бюджет країни-агресора та фінансуючи російську агресію.

РФ успішно обходить нафтові санкції

Доходи від продажу газу, сирої нафти та продуктів її переробки є основним джерелом наповнення російського бюджету. Загалом залежність бюджету РФ від нафтогазових доходів за підрахунками російських ЗМІ складає понад 50%. Тому від ефективності нафтогазових санкцій проти Росії напряму залежить здатність Кремля вести агресивну війну в Україні.

Щоб уникнути шоку на нафтовому ринку Західні країни анонсували вищезгадані обмеження за пів року до початку їх дії, що дало Кремлю час підготувати схеми до уникнення санкцій. Готуючись до санкцій, росіяни сформували тіньовий флот зі старих танкерів, а також диверсифікували збут головним чином до азійських країн. Крім цього використовуючи тіньовий флот та схеми перевантаження сирої нафти у відкритому морі росіяни неодноразово порушували ембарго на поставки нафти в ЄС. Це дозволило Кремлю уникнути суттєвої втрати доходів від санкційних обмежень та зберегти здатність вести агресивну війну проти України.

Вже в жовтні США вирішили накласти санкції на окремі компанії та заблокували судна які перевозили російську нафту за ціною вище введених “Великою сімкою” обмежень. За данними агенства Reuters санкції США можуть змусити судновласників, котрі перевозять російську нафту більш зважено підходити до ризиків. Водночас американські санкції щодо перевізників можуть посилити інтерес росіян до старих танкерів та збільшити тіньовий флот, що перевозить російську нафту.