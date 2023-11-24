Удар для РФ: крупные греческие компании отказались транспортировать российскую нефть

Три крупные греческие судоходные компании прекратили транспортировку российской нефти во избежание санкций США, которые сейчас налагаются на некоторые транспортные компании, перевозящие российскую нефть.

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Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что греческие грузоотправители Minerva Marine, Thenamaris и TMS Tankers в последние недели прекратили транспортировку российской нефти.

Thenamaris заявил, что не комментирует коммерческие вопросы. Minerva Marine и TMS Tankers не ответили на запросы издания о комментариях.

Все три компании были активными перевозчиками российской нефти и топлива до сентября-октября.

По словам трейдеров, ранее сотрудничавших с тремя фирмами, все три компании отклонили запросы на дальнейшие загрузки российской сырой нефти на свои суда.

Выход греческих грузоотправителей из торговли произошел после ужесточения санкций США, наложенных на поставки российской нефти.

В октябре Вашингтон ввел первые санкции против владельцев танкеров в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах, перевозивших российскую нефть, что превышает максимальную цену G7 в 60 долларов за баррель. На прошлой неделе США наложили санкции на еще три судна.

Отказ греческих перевозчиков стал ударом для России, поскольку она сужает количество транспортных компаний, готовых транспортировать российскую нефть потребителям в Азии, Турции, на Ближнем Востоке, в Африке и Южной Америке, хотя трейдеры уверяют, что Москва все еще сотрудничает со многими транспортными компаниями.

Три греческих компании десятилетиями поставляли российскую нефть и продолжали это делать, когда большинство других западных компаний прекратили эксплуатацию этих маршрутов во избежание роста рисков санкций.

Торговля российской нефтью за последний год принесла рекордные доходы грузоотправителям, которые пошли на риск и остались в бизнесе.

Фрахтовые ставки на транспортировку российской нефти минувшей зимой подскочили до 15 миллионов долларов за рейс танкера из балтийских портов в Индию, поскольку грузоотправители взимали высокие ставки из-за риска. Это было в несколько раз дороже поставок несанкционной сырой нефти.

Три греческих компании эксплуатируют более 100 нефтяных танкеров, способных обрабатывать почти весь экспорт нефти из европейских портов России Приморск, Усть-Луга и Новороссийск, примерно 10 миллионов тонн в месяц или 2,4 миллиона баррелей в день. Они также управляют флотом меньших танкеров, перевозящих топливо.

"Теневого флота может быть недостаточно для транспортировки всей российской нефти", — сказал один из трейдеров, привлеченных к транспортировке российской нефти, имея в виду появление так называемого "теневого флота" грузоотправителей, перевозящих нефть из попавшей под санкции России и Ирана.

Главной причиной он назвал тот факт, что сейчас российская нефть шла 8-10 недель к клиентам в Азии, а не две недели, как было до санкций, когда нефть продавалась в Европе. Это значит, что для торговли нужно больше танкеров.

Согласно данным трейдеров, Россия сейчас полагается на свою судоходную компанию "Совкомфлот" и многие малоизвестные судоходные компании, зарегистрированные в ОАЭ, Индии, Гонконге, Сейшельских островах, Гане и других местах.

Суда плавают под флагами разных государств от Либерии до Островов Кука.

Напомним, Европейская комиссия предлагает запретить продажу России танкеров для сырой нефти и нефтепродуктов, чтобы предотвратить обход западных санкций при экспорте российской нефти с помощью теневого флота.

Также в ЕС хотят блокировать танкерам с российской нефтью доступ к рынкам. Согласно новым планам, Дании поручат инспектировать и блокировать танкеры с российской нефтью, проходящие через ее воды.

РФ успешно обходит нефтяные санкции

Доходы от продаж газа, сырой нефти и продуктов ее переработки являются основным источником наполнения российского бюджета. В общем зависимость бюджета РФ от нефтегазовых доходов по подсчетам российских СМИ составляет более 50% . Поэтому от эффективности нефтегазовых санкций против России напрямую зависит способность Кремля вести агрессивную войну в Украине.

Во избежание шока на нефтяном рынке западные страны анонсировали вышеупомянутые ограничения за полгода до начала их действия , что дало Кремлю время подготовить схемы во избежание санкций. Готовясь к санкциям, россияне сформировали теневой флот из старых танкеров , а также диверсифицировали сбыт главным образом в азиатские страны. Кроме этого, используя теневой флот и схемы перегрузки сырой нефти в открытом море россияне неоднократно нарушали эмбарго на поставки нефти в ЕС . Это позволило Кремлю избежать существенной потери доходов от санкционных ограничений и сохранить способность вести агрессивную войну против Украины.

Уже в октябре США решили наложить санкции на отдельные компании и заблокировали суда перевозившие российскую нефть по цене выше введенных "Большой семеркой" ограничений. За данными агентства Reuters санкции США могут вынудить судовладельцев, перевозящих российскую нефть более взвешенно подходить к рискам. В то же время американские санкции в отношении перевозчиков могут усилить интерес россиян к старым танкерам и увеличить теневой флот, перевозящий российскую нефть.