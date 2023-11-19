Болгария полностью откажется от импорта российской нефти

Болгария решила прекратить импорт сырой нефти из России в марте 2024 года – на пол года раньше, чем планировалось. Правительство приняло такое решение, чтобы помешать РФ обходить западные санкции.

Об этом сообщает Politico.

Отмечается, что Болгария будет отказываться от российской нефти в два этапа. В частности, с 1 января следующего года в стране приостановят квотирование экспорта, а уже с 1 марта полностью прекратят импорт и переработку нефти из России.

Как подчеркнул министр финансов Болгарии Ассен Васильев, данное решение гарантирует стабильность на внутреннем рынке топлива, сообщает The Sofia Globe.

Кроме того, заключенные договоренности предназначены и во избежание голосования по вотуму недоверия правительству, запланированному на 22 ноября.

Кризис в болгарском правительстве возник после доклада о том, что Болгария пропускает миллионы баррелей российского "черного золота" на завод, принадлежащий российской компании "ЛУКойл" и расположенный на болгарской территории. После переработки завод переправляет очищенные нефтепродукты за границу, в том числе и в страны Евросоюза.

По данным Politico, такая "лазейка" в санкциях принесла России около 1 млрд евро.

Нефтеперерабатывающий завод смог транспортировать российскую нефть, поскольку Болгария получила эксклюзивное право отказа от запрета ЕС на импорт российской сырой нефти морским транспортом — шаг, якобы преследующий цель защитить страну от нехватки топлива. Правительство заявило, что теперь это решение будет отменено 1 марта 2024 года вместо предыдущего окончательного срока 31 октября 2024 года.

Васильев также заявил, что поддержит приостановку квот на экспорт из принадлежащего "Лукойлу" НПЗ с 1 января, чтобы помочь уменьшить "деньги, идущие в Россию".

Напомним, в рамках девятого пакета санкций ЕС против РФ было принято решение, позволившее Болгарии, Венгрии и Словакии экспортировать продукты переработки российской нефти. Эти три страны блока получили отсрочку от применения эмбарго по поставкам российской нефти.

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