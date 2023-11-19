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Болгария полностью откажется от импорта российской нефти
Болгария решила прекратить импорт сырой нефти из России в марте 2024 года – на пол года раньше, чем планировалось. Правительство приняло такое решение, чтобы помешать РФ обходить западные санкции.
Об этом сообщает Politico.
Отмечается, что Болгария будет отказываться от российской нефти в два этапа. В частности, с 1 января следующего года в стране приостановят квотирование экспорта, а уже с 1 марта полностью прекратят импорт и переработку нефти из России.
Как подчеркнул министр финансов Болгарии Ассен Васильев, данное решение гарантирует стабильность на внутреннем рынке топлива, сообщает The Sofia Globe.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Кроме того, заключенные договоренности предназначены и во избежание голосования по вотуму недоверия правительству, запланированному на 22 ноября.
Кризис в болгарском правительстве возник после доклада о том, что Болгария пропускает миллионы баррелей российского "черного золота" на завод, принадлежащий российской компании "ЛУКойл" и расположенный на болгарской территории. После переработки завод переправляет очищенные нефтепродукты за границу, в том числе и в страны Евросоюза.
По данным Politico, такая "лазейка" в санкциях принесла России около 1 млрд евро.
Нефтеперерабатывающий завод смог транспортировать российскую нефть, поскольку Болгария получила эксклюзивное право отказа от запрета ЕС на импорт российской сырой нефти морским транспортом — шаг, якобы преследующий цель защитить страну от нехватки топлива. Правительство заявило, что теперь это решение будет отменено 1 марта 2024 года вместо предыдущего окончательного срока 31 октября 2024 года.
Васильев также заявил, что поддержит приостановку квот на экспорт из принадлежащего "Лукойлу" НПЗ с 1 января, чтобы помочь уменьшить "деньги, идущие в Россию".
Напомним, в рамках девятого пакета санкций ЕС против РФ было принято решение, позволившее Болгарии, Венгрии и Словакии экспортировать продукты переработки российской нефти. Эти три страны блока получили отсрочку от применения эмбарго по поставкам российской нефти.
Источник фото: ua.depositphotos.com