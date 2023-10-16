Болгария ввела налог на транзит российского газа в ЕС. В Венгрии возмущены

Болгария ввела налог на российский природный газ, который проходит транзитом через ее территорию в страны Евросоюза.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что согласно вступившему в силу 13 октября указу правительства Болгарии вводится плата в размере 20 болгарских львов ($10,76) за мегаватт-час газа российского происхождения. Это примерно 20% от цены эталонного европейского газа, продаваемого в региональном центре Амстердама.

Этот шаг направлен на имплементацию санкций ЕС против России, введенных в ответ на ее вторжение в Украину. Также его целью является "справедливое налогообложение прибыли, полученной на территории государства, и увеличение поступлений в бюджет".

Хотя Болгария не импортирует газ из России для собственных нужд, это важный маршрут потоков трубопроводов, объемы которых значительно сократились в 2022 году.

Почти половина российского газа из трубопроводов поступает в Болгарию из Турции через трубопровод "Турецкий поток", для последующих отправлений в Венгрию, Сербию и другие части Южной Европы.

"Этот шаг добавляет новой неопределенности на и без того взбудораженный рынок. Цены на газ в Европе выросли в последние дни из-за угроз поставок газа в результате войны Израиля и ХАМАС и после недавней утечки в трубопроводе Балтийского моря, где подозревают диверсию", - пишет издание.

Российский монополист "Газпром" в прошлом году прекратил поставки на внутренний рынок Болгарии после того, как страна отказалась платить за топливо в рублях и перешла на альтернативных поставщиков, включая Турцию.

В прошлом месяце болгарские законодатели также одобрили предложение о постепенном прекращении импорта российской сырой нефти.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, страна которого получает значительную часть транзитного газа, уже успел раскритиковать этот шаг как "неприемлемый".

"Для страны-члена Европейского Союза угрожать поставками газа другому члену ЕС противоречит европейской солидарности, правилам и неприемлемо", — заявил Сийярто.

Напомним, недавно министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что по истечении срока действия контракта на транзит газа в Россию в конце 2024 года Украина не будет вести переговоры о его продлении. Более того, ранее он дал понять, что транзит газа может быть перекрыт самой Украиной еще до истечения этого срока.

Также проверка технических условий эксплуатации украинской газотранспортной системы и подземных хранилищ газа во время стресс-теста подтвердила надежность транспортировки и хранения газа в условиях нулевого транзита.