Санкции не действуют. Доход Москвы от экспорта нефти больше, чем до вторжения в Украину

Ежемесячный доход Москвы от экспорта нефти сейчас больше, чем до начала полномасштабной войны против Украины, что подчеркивает несостоятельность западных санкций сдержать экспорт и ограничить бюджет РФ, пишет Bloomberg.

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Санкции, введенные союзниками Украины для сокращения финансирования военного нападения Кремля на Украину, включают лимит цены на российскую морскую нефть в 60 долларов за баррель, что на 24 доллара ниже среднерыночной цены за последние 12 месяцев.

Однако это не только не "ударило по карману" России, а наоборот – способствовало прибыльному бизнесу для десятков торговцев и судоходных компаний, которых трудно отследить.

Согласно данным торговли, собранным Bloomberg, около 11 миллиардов нефтедолларов ежегодно "испаряются" между моментом, когда нефть покинет Россию, до момента, когда она достигнет покупателей.

Издание отмечает, что ограничение цены было структурировано таким образом, чтобы компании из стран Большой семерки не могли предоставлять России такие услуги, как доставка и страхование, когда нефть продавалась по цене свыше 60 долларов. В то же время Европейский Союз запретил почти весь импорт нефти из России, которая к тому моменту являлась главным поставщиком блока.

Санкции были задуманы как способ ограничить доходы России от нефти, не вызывая скачка мировых цен на энергоносители, но это почти не дало эффекта, поскольку Москва переориентировалась на рынки Китая и Индии.

"Теневой флот и альтернативы западному морскому страхованию не являются новыми. Иран использует их годами. Теперь, когда такой крупный производитель, как Россия, использует их, они стали более массовыми. При отсутствии согласованных действий, чтобы сделать использование этих нестандартных альтернатив западным услугам дороже, они будут расти и станут структурной особенностью мировой торговли нефтью", – сказал Эдди Фишман, старший научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета, принимавший участие в формировании предыдущих санкций США против Ирана и России.

Международная морская организация, недавно изгнавшая Россию из состава своего совета, заявила в среду, что незаконная деятельность теневого флота нефтяных танкеров вызывает серьезную обеспокоенность для экологической безопасности, и призвала к глобальным ограничениям и обратилась к странам-членам с призывом предотвратить незаконные операции теневого флота в морском. секторе, поскольку в текущем году им было перевезено около 45% российской нефти.

Как РФ обходит санкции

Доходы от продаж газа, сырой нефти и продуктов ее переработки являются основным источником наполнения российского бюджета. В общем зависимость бюджета РФ от нефтегазовых доходов по подсчетам российских СМИ составляет более 50%. Поэтому от эффективности нефтегазовых санкций против России напрямую зависит способность Кремля вести агрессивную войну в Украине .

Financial Times отмечало, что России удалось избежать ограничений на большей части нефтяного экспорта. В частности, в августе 2023 г. почти 75% всех морских поставок российской сырой нефти проходили без западного страхования, которое используется для ограничения цены на топливо из страны-агрессорки.

Готовясь к санкциям, россияне сформировали теневой флот из старых танкеров, а также диверсифицировали сбыт главным образом в азиатские страны. Помимо этого, используя теневой флот и схемы перегрузки сырой нефти в открытом море россияне неоднократно нарушали эмбарго на поставки нефти в ЕС. Это позволило Кремлю избежать потери доходов от санкционных ограничений и сохранить способность вести агрессивную войну против Украины.