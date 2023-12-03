Союзники Украины давят на три страны, чтобы усилить нефтяные санкции против России

США, ЕС и Великобритания давят на Либерию, Маршалловы Острова и Панаму, чтобы они усилили надзор за судами под их флагами и гарантировали, что те не транспортируют российскую нефть, проданную выше максимальной цены в 60 долларов за баррель.

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Об этом сообщает Reuters.

Они предупреждают страны об усилении обхода лимита цен на российскую нефть и о высоком уровне риска, связанного с суднами, не оказывающими западных страховых и других услуг и ищущих другие флаги. При этом Либерия, Маршалловы Острова и Панама сами не находятся под угрозой санкций.

Издание пишет, что цель такого давления состоит не в том, чтобы уменьшить количество судов, перевозящих российскую нефть по воде, а в том, чтобы усилить соблюдение ограничений и сделать для России более дорогой транспортировку нефти без использования западных транспортных служб.

Reuters отмечает, что такой шаг имеет целью уменьшить доходы России от экспорта при сохранении потоков нефти по всему миру.

Добавим, что ограничение цены на нефть было установлено странами G7, чтобы наказать Москву за войну в Украине в конце 2022 года. Механизм запрещает западным компаниям предоставлять морские услуги, такие как транспортировка, страхование и финансирование, способствующие торговле российской нефтью, продаваемой сверх ограничений.

Из-за этого России для транспортировки нефти все чаще приходится обращаться к так называемому "призрачному флоту" - устаревшим танкерам. Этот флот транспортирует нефть в страны, включая Китай и Индию, гораздо дальше, чем традиционная клиентская база России, и значительно увеличивает расходы на доставку.

Согласно сообщению, Панама, Маршалловы острова и Либерия позволили некоторым из этих кораблей нести их флаги.

Reuters пишет, что эта практика известна как "перепрыгивание под флаг", позволяющее некоторым подставным компаниям, созданным для торговли российской нефтью, плавать на кораблях под этими флагами и уклоняться от санкций.

При этом почти 40% из примерно 535 танкеров флота зарегистрированы через компании, зарегистрированные на Маршалловых островах.

Доходы от продаж газа, сырой нефти и продуктов ее переработки являются основным источником наполнения российского бюджета. В общем зависимость бюджета РФ от нефтегазовых доходов по подсчетам российских СМИ составляет более 50%. Поэтому от эффективности нефтегазовых санкций против России напрямую зависит способность Кремля вести агрессивную войну в Украине.

Чтобы избежать шока на нефтяном рынке, Западные страны анонсировали вышеупомянутые ограничения за полгода до начала их действия, что дало Кремлю время подготовить схемы во избежание санкций.

Источник фото: ua.depositphotos.com