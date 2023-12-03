Союзники України тиснуть на три країни, щоб посилити нафтові санкції проти Росії

США, ЄС і Велика Британія тиснуть на Ліберію, Маршаллові Острови та Панаму, щоб вони посилили нагляд за суднами під їхніми прапорами і гарантували, що ті не транспортують російську нафту, продану вище максимальної ціни в 60 доларів за барель.

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Про це повідомляє Reuters.

Вони попереджають країни про посилення обходу ліміту цін на російську нафту і про високий рівень ризику, пов’язаного з суднами, які не надають західних страхових та інших послуг і шукають інші прапори. При цьому, Ліберія, Маршаллові Острови та Панама самі не знаходяться під загрозою санкцій.

Видання пише, що ціль такого тиску полягає не в тому, щоб зменшити кількість суден, що перевозять російську нафту по воді, а в тому, щоб посилити дотримання обмежень і зробити для Росії дорожчим транспортування нафти без використання західних транспортних служб.

Reuters наголошує, що такий крок має на меті зменшити доходи Росії від експорту при збереженні потоків нафти по всьому світу.

Додамо, що обмеження ціни на нафту було встановлено країнами G7 щоб покарати Москву за війну в Україні наприкінці 2022 року. Механізм забороняє західним компаніям надавати морські послуги, такі як транспортування, страхування та фінансування, які сприяють торгівлі російською нафтою, що продається понад обмеження.

Через це, Росії для транспортування нафти все частіше доводиться звертатися до так званого "примарного флоту" – застарілих танкерів. Цей флот транспортує нафту до країн, включаючи Китай та Індію, набагато далі, ніж традиційна клієнтська база Росії, і значно збільшує витрати на доставку.

Згідно з повідомленням, Панама, Маршаллові Острови та Ліберія дозволили деяким із цих кораблів нести їхні прапори.

Reuters пише, що ця практика відома як "перестрибування під прапор", дозволяє деяким підставним компаніям, які були створені для торгівлі російською нафтою, плавати на кораблях під цими прапорами та ухилятися від санкцій.

При цьому, майже 40% з приблизно 535 танкерів флоту зареєстровані через компанії, зареєстровані на Маршаллових островах.

Доходи від продажу газу, сирої нафти та продуктів її переробки є основним джерелом наповнення російського бюджету. Загалом залежність бюджету РФ від нафтогазових доходів за підрахунками російських ЗМІ складає понад 50%. Тому від ефективності нафтогазових санкцій проти Росії напряму залежить здатність Кремля вести агресивну війну в Україні.

Щоб уникнути шоку на нафтовому ринку Західні країни анонсували вищезгадані обмеження за пів року до початку їх дії, що дало Кремлю час підготувати схеми до уникнення санкцій.

Джерело фото: ua.depositphotos.com