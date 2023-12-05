Рік зі "стелею" цін. Доходи РФ від експорту нафти знизилися на 14%

Росія протягом року після введення "стелі цін" на нафту недоотримала близько 34 млрд євро, що знизило її доходи від експорту цього палива на 14%. Про це повідомляє CREA (Центр досліджень енергетики та чистого повітря).

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Зазначається, що в першому півріччі 2023 року санкції суттєво вплинули на доходи РФ від експорту нафти й на піку становили 180 млн євро на день.

Однак уряди країн Великої сімки та Європейського Союзу не змогли забезпечити дотримання норм та посилити обмеження цін. Це дозволило Росії продавати свою нафту вище максимальної ціни, одночасно збільшуючи обсяги експорту покупцям, які не вводять санкції.

Крім того, нафтопродукти, перероблені з російської сирої нафти, легально ввозяться до країн, де встановлено граничні ціни.

CREA зазначає, що члени G7 і ЄС зберігають контроль над експортом російської нафти, але не використовують його. У жовтні 48% вантажів російської нафти було перевезено танкерами, що належать або застраховані в цих країнах.

Як вказують у Центрі, посилити вплив санкцій можуть:

більш суворе правозастосування щодо танкерів і страхування;

зниження рівня граничних цін;

усунення лазівки щодо нафтопереробки;

обмеження щодо збільшення потужностей та діяльності "тіньових" танкерів.

Санкції проти Росії: "стеля" цін на нафту

У грудні 2022 року G7, Європейський Союз та Австралія почали обмежувати ціну на нафту, яка постачається морським транспортом з Росії. "Стелю" встановили на рівні 60 доларів за барель.

У Міністерстві фінансів США тоді зазначали, що такий крок має обмежити доходи, які Росія отримує для фінансування війни проти Україні, й одночасно зберегти надійне постачання нафти на світові ринки.

А в українському уряді виступали за зменшення ліміту до 45 чи навіть до 30 доларів за барель.

Financial Times зазначало, що Росії вдалося уникнути обмежень на більшу частину нафтового експорту. Зокрема, в серпні 2023 року майже 75% всіх морських поставок російської сирої нафти проходили без західного страхування, яке використовується для обмеження ціни на паливо з країни-агресорки.