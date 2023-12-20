США посилили обмеження щодо російської нафти

20 грудня Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) продовжило посилювати обмеження цін на російську нафту, спрямовані проти судновласників і суден, причетних до транспортування російської сирої нафти понад ліміт.

Про це повідомляє Міністерство фінансів США.

OFAC призначає керуючого судном, що належить уряду Росії, а також кількох маловідомих нафтотрейдерів, які стали частими учасниками морського транспортування нафти російського походження після введення верхньої межі ціни.

Згідно з повідомленням, OFAC оновив впровадження політики обмеження цін на сиру нафту та нафтопродукти походження з Російської Федерації. Сьогоднішні дії відповідають зобов’язанням, взятим лідерами "Великої семи" (G7) 6 грудня 2023 року, щодо суворішого дотримання та забезпечення виконання політики обмеження цін на російську нафту, зокрема шляхом накладення санкцій на тих, хто бере участь в оманливих діях, і шляхом оновлення відповідність правилам і нормам, якщо це необхідно.

"Сьогоднішні призначення демонструють нашу відданість дотриманню принципів політики обмеження цін, яка сприяє досягненню цілей підтримки стабільних енергетичних ринків, одночасно зменшуючи доходи Росії для фінансування її війни проти України. Учасники морського транспортування російської нафти повинні дотримуватися вказівок щодо відповідності, узгоджених Коаліцією цінового обмеження, або зіткнутися з наслідками", — сказав заступник міністра фінансів Воллі Адейемо.

Також США наклали санкції на компанію-судновласника SUN Ship Management, зареєстровану в Об’єднаних Арабських Еміратах, яка належить підсанкційному російському державному оператору флоту "Совкомфлот".

Під обмеження потрапили і три підпільні трейдери російської нафти, які дозволяли РФ обходити "стелю цін" із Гонконгу та ОАЕ.

Зазначається, що обмеження ціни призначене для підтримки надійних поставок сирої нафти та нафтопродуктів на світовий ринок, одночасно зменшуючи доходи, які Російська Федерація отримує від нафти після того, як її власна війна проти України роздула світові ціни на енергоносії.

Нагадаємо, у грудні 2022 року G7, Європейський Союз та Австралія почали обмежувати ціну на нафту, яка постачається морським транспортом з Росії. "Стелю" встановили на рівні 60 доларів за барель.

Financial Times зазначало, що Росії вдалося уникнути обмежень на більшу частину нафтового експорту. Зокрема, в серпні 2023 року майже 75% всіх морських поставок російської сирої нафти проходили без західного страхування, яке використовується для обмеження ціни на паливо з країни-агресорки.

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